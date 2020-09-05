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漢人打輸印度軍隊！傳蒙藏體校生慘當解放軍「肉靶」...陰招盡出

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▲▼傳印度軍人頗適應高地氣候，在與解放軍肉博戰中皆能勝出。（圖／達志影像）

▲傳印度軍人頗適應高地氣候，在與解放軍肉博戰中皆能勝出。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

中國與印度的邊境問題導致關係緊張、衝突一觸即發，雙方軍隊嚴格戒備長達3488公里的喀什米爾實控線，先前印度當局購買大量火箭砲佈署在北界與西界，嚴防解放軍侵擾，印度特種作戰隊員更傳8月30日執行夜襲任務，佔領班公湖南岸高地。

針對連日來大小戰鬥不斷，其實解放軍漢人成員相當困擾，因為據傳漢人無法適應青藏高原與喜馬拉雅山的氣候，在與印度軍人的肉搏戰中失去優勢，氣勢輸人一截。對此，中國軍方派出藏族體校生，甚至對內臥虎藏龍，包括來自蒙古的格鬥士，等於是將西藏、蒙古人視為戰爭前線抵擋烽火的肉靶。

根據《自由亞洲電台》報導，藏人行政中央駐澳洲辦事處華人聯絡官格桑堅參昨（4）日接受訪問時透露，有來自西藏的消息指出，中印邊境哨所內的大量民兵，不排除是負責邊防的藏人，「他們專門徵召來自西藏的體校生，這還包含四川省成都的格鬥隊成員，進而充實邊防部隊。」

格桑堅參分析，「中共將身體素質突出的藏裔格鬥士、體校生徵召至解放軍邊防部隊，還將其當肉靶放在前線，實屬『陰招』！因為中印兩國軍人在邊境肉博上，印度軍明顯佔據優勢。」

據悉，中國國防部長魏鳳和與印度國防部長辛赫於當地時間4日在莫斯科一間飯店會晤，不過對於邊境紛爭，雙方皆橋不攏。

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