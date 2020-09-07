解放軍演不停　渤海今起執行軍事任務

▲解放軍9月7日起渤海軍演區域示意圖。（圖／取自觀察者網）

記者陳政錄／綜合報導

解放軍近月接連在渤海、黃海、東海、南海「四大海域」密集軍演。據葫蘆島海事局7日發布航行警告，9月7日1200時至1800時，渤海北部在所示座標點範圍內海域執行軍事任務，任何船隻在上述時間內不得進入該海域。

這是自7月26日以來，渤海海域所發布的至少第15次軍事演習任務，四大海域總計軍事演習數量超過30場。

葫蘆島海事局7日通報，渤海北部，9月7日，1200時至1800時，在以下各點連線所圍海域執行軍事任務：A: 40°00′06″N 119°58′55″E；B: 40°00′06″N 120°04′59″E；C: 39°54′30″N 120°04′59″E；D: 39°54′30″N 119°58′55″E。通報指出，任何船隻在上述時間內不得進入該海域，希各航船注意。





▲解放軍近月密集在周邊海域軍演，圖為央視日前公布解放軍東海演習影片。（圖／翻攝央視）

針對近月以來的軍事演習，中共解放軍東部戰區發言人上月曾直指，目的就是為了回擊台獨及分裂國家行為；大陸外交部發言人趙立堅也說，「戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決回擊一切製造台獨、分裂國家的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

觀察渤海海域近期的軍演次數，包括7月26日，葫蘆島海事局發布，7月27日5時至12時，渤海北部執行軍事任務；7月29日，煙台海事局發布，7月30日8時至18時，渤海、萊州灣進行軍事演習；7月31日，山東海事局發布，8月2日8時至12時、8月7日14時至19時，渤海執行軍事任務。

8月3日，山東海事局發布，8月5日8時至19時、8月6日4時至19時，渤海執行軍事任務；8月5日，煙台海事局發布，8月5日8時至20時，渤海、萊州灣進行軍事演習；8月6日，大連海事局發布，8月7日6時至8月14日16時，渤海海峽黃海北部執行軍事任務；8月7日，煙台海事局發布，8月9日4時至20時，渤海、萊州灣進行軍事訓練。

8月9日，大連海事局發布，8月10日16時至17時30分，渤海、渤海海峽執行軍事任務；8月13日，大連海事局發布，8月14日16時至8月21日16時，渤海海峽、黃海北部執行軍事任務、8月21日，大連海事局發布，8月24日8時至8月25日18時，渤海、渤海海峽執行軍事任務；8月31，日大連海事局發布9月1日8時至22日8時，渤海海域執行軍事任務；9月4日，河北秦皇島海事局發布，5日6時至18時，在渤海8點連線的範圍內執行軍事任務。

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