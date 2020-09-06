中國軍力遠強於印度　環時總編：一但開戰印度毫無勝算

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

中印邊境衝突再起，大陸《環球時報》總編輯胡錫進6日發文稱，印度以自己有能力進行邊境戰爭並且不惜一戰相威脅，將中國保持邊境地區和平穩定的願望誤讀為可以利用的軟弱。然而，中國的國力、包括軍事力量都遠強於印方，「如果進行戰爭能力的極限比拼，輸掉的一方將是印度。邊境戰爭不打則已，一旦開戰，印度必將毫無勝算。」

上海合作組織（SCO）國防部長會議在俄羅斯舉行，適逢中印邊境對峙再起，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）在中國國防部長魏鳳和要求下，也在莫斯科大都會飯店會談，這也是近期中印邊境地區局勢緊張以來，中印軍方最高級別會晤。

針對這次會面，印媒指出，雙方各自闡明立場，會後未就會談內容發表聲明。不過，《環球時報》總編輯胡錫進仍認為釋放出正面訊號，他6日發文表示，希望藉由兩國防長會晤帶來的轉機，緩解中印在班公湖南岸和熱欽山口地區的對峙情況。

▲中印邊界的印軍全副武裝。（圖／路透）

胡錫進表示，中印是兩個大國，都有能力調動國家力量支持一場邊境地區的軍事衝突，但是在這個時刻，雙方都需冷靜，釐清兩個重大問題。首先是中印尚未划定邊界，雙方的實控線不應變來變去、各自主張，1959年11月7日的那條實控線應當是雙方的基準。

再者，中印都是致力於經濟社會發展的新興經濟體，也有著各自國內的繁重任務，兩國彼此做合作夥伴還是相互為敵，對實現各自的發展宏圖有著截然不同的影響，「中印邊界問題曾『休眠』幾十年，但是近年重新成為了『活火山』，這是不應該的。」

胡錫進認為，現在的問題是印度在邊界問題上不斷採取進取的激進路線，以自己有能力進行邊境戰爭並且「不惜一戰」相威脅，將中國保持邊境地區和平穩定的願望誤讀為可以利用的軟弱，甚至認為美國打壓中國、扶持印度增加印方的戰略強勢，提供在中印邊境地區採取冒險行動的額外資本。

他提醒，中國的國力、包括軍事力量都遠強於印方，中印雖都是大國，但是如果進行戰爭能力的極限比拼，輸掉的一方將是印度，「邊境戰爭不打則已，一旦開戰，印度必將毫無勝算。印度媒體在軍方的幫助下炒作印軍如何厲兵秣馬，如何在班公湖地區佔據了『戰略性高地』，都是自欺欺人，花拳繡腿的東西根本經不起一場真正戰爭的檢驗。」

▲中印再次在邊境對峙。（圖／路透）