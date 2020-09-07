她乾洗手完點香氛蠟燭　「瞬燃成人體火球」臉燒成碎豆腐…房也炸爛

▲懷斯使用完乾洗手，想點蠟燭卻引火上身。（圖／翻攝自Gofundme下同）

記者陳亭伃／綜合報導

因新冠疫情關係，人類的生活出現極大轉變，對於「消毒」顯得更加重視，卻也伴隨著危險。美國德州一名母親，日前在睡前以乾洗手消毒手部之後，又跑去點了香氛蠟燭，竟引發全身著火，2個女兒親眼看到母親成為一團火球，立刻跟著奔出家門外向鄰居求救，目前該名母親仍在重症病房接受治療。

根據英國《鏡報》報導，懷斯（Kate Wise）上週晚上睡前用了酒精乾洗手消毒手部之後，接著去點了香氛蠟燭，未料酒精易燃立刻引火上身，更慘的是，在火光爆出之後，接著又引爆了一旁的乾洗手，立刻造成爆炸。懷斯全身著火的在地上打滾，一旁的2個女兒全看傻了眼。

懷斯靠著意志力帶著3個孩子、愛犬奪門而出，並要女兒趕緊去向鄰居求救，房子也跟著陷入小火海內。據悉，懷斯的大女兒為身障人士，她因擔心女兒也有危險，可能在痛苦之際還靠著母愛撐孩子逃出屋外。

懷斯被鄰居緊急送醫之後，醫院發現她手臂、腿部都有大面積的燒傷，臉部也有2～3級灼傷，需要大面積的植皮治療，她想起當時爆炸的場景，仍心有餘悸的表示，「你永遠都不會想要你跟孩子遇到這件事」。目前因為懷斯的房屋嚴重毀壞，財物損失嚴重，親友已經替她在GoFundMe上募款，希望可以幫助他們重新回到生活軌道。

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