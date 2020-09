陸軍事專家解密新航母　改採彈射起飛裝置、動力系統轉變

▲解放軍航母遼寧艦。(圖/CFP)

記者曾俊豪/綜合報導

針對解放軍航母發展,中國海軍軍事學術研究所研究員李傑5日指出,未來第三艘乃至第四艘航母會不斷研發與建造,有別於前兩艘航母採用滑躍式甲板,第三艘航母可能採用彈射起飛裝置,第四艘在建造時,則可能在動力系統上做出重大變化。

北京5日以「發現美麗海洋、守護藍色家園」為主題,舉辦「海洋與國防科普教育專家對話」座談會,邀請中國科普作家協會、海軍軍事學術研究所、中國科學院地理科學與資源研究所、中國自然資源報社、中國國家地理《博物》雜誌、北京學生活動管理中心等單位的6位專家學者及相關領導出席。

其中,中國全軍軍事戰略學科首席科學傳播專家、海軍軍事學術研究所研究員李傑對中國海防的基本情況以及中國的海洋戰略發表演說。他指出,1949年之前,中國海軍的艦艇噸位加起來沒幾萬噸,現在光遼寧艦航母就有6萬多噸,超過當年全中國海軍的全部艦艇噸位之和,由此可見在1949年之前,中國是有海無防,或者說有海難防。

李傑解釋,中國海軍處於從大國海軍向強國海軍邁進的階段,目前已有兩艘航母入役,可以預見,第三艘乃至第四艘航母也將不斷研發與建造。他補充,第三艘航母可能和前兩艘航母不太一樣,不再採用滑躍式甲板,而是採用彈射起飛裝置,至於第四艘航母建造時可能會在動力系統方面發生重大變化。

▲大陸軍事專家認為「新航母」動力系統、彈射裝置將與遼寧艦有所差異。(圖/CFP)

至於兩棲攻擊艦,李傑表示,數萬噸的兩棲攻擊艦至少要建造4艘,甚至8艘;戰略核潛艇和攻擊型核潛艇也正在持續發展;萬噸級的055大型導彈驅逐艦也正在持續建造並強化戰力,根據公開報導目前已經有一定數量的055型導彈驅逐艦開始實用化。

他強調,過去中國對於海疆的保衛僅強調近海防禦,目前是近海防禦加遠海護衛,從中國海軍近期宣佈第36批赴索馬里亞丁灣海域護航編隊執行開始護航任務看來,中國海軍已經不是當年守在家門口的小海軍。

值得注意的是,美國國防部近日公布《中國軍力報告》(2020 Report on Military and Security Developments Involving the People's Republic of China),當中針對解放軍陸、海、空及防空系統等領域進行評估,並指出解放軍海軍艦艇數量已增至全球第一,艦艇和潛艇規模達350艘,包括水面主力艦共130艘,比美國的293艘要多出57艘。