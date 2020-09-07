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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

剛PO解放軍渤海執行軍事任務！　再通報：黄海連兩天實彈射擊演習

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▲▼中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

▲解放軍遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

解放軍近月密集軍演！葫蘆島海事局7日早些時候剛剛才發布航行警告，9月7日1200時至1800時，渤海北部在所示座標點範圍內海域執行軍事任務，任何船隻在上述時間內不得進入該海域。中國海事局網站隨後再發通報，將於9月8日、9日，黃海南部進行實彈射擊演習。

中國海事局網站9月7日發佈連雲港海事局航行警告，「黃海南部，9月8日1200時至1800時和9月9日0900時至1700時在34-52N 120-00E、34-52N 120-13E、34-44N 120-13E、34-44N 120-00E四點連線範圍內進行實彈射擊；禁止駛入。」

此前，連雲港海事局1日通報，2至4日每天上午8時至晚間7時在黃海南部進行實彈射擊，禁止船隻駛入。

解放軍從月起多次在渤海、黃海發布航行警告，內容包含「實彈演習」、「軍事訓練」，以及「軍事任務」，其中，渤海的「實彈演習」更是長達一個多月，是較為罕見的情況。

針對近月以來的軍事演習，中共解放軍東部戰區發言人上月曾直指，目的就是為了回擊台獨及分裂國家行為；大陸外交部發言人趙立堅也說，「戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決回擊一切製造台獨、分裂國家的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

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