日媒民調出爐！菅義偉「呼聲高到對手怕」　領導能力超強成黑馬

▲日本自民黨總裁參選人石破茂（左）、菅義偉（中）與岸田文雄（右）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

「朝日新聞」最新民意調查顯示，日本首相安倍晉三這7年8個月以來的施政，有71%民眾予以肯定。問到誰最適合接任首相時，以回答內閣官房長官菅義偉的受訪者最多。

安倍晉三8月28日因宿疾復發而請辭，執政黨自由民主黨總裁（黨魁）選舉即將舉行，宣布參選者有菅義偉、自民黨前幹事長（秘書長）石破茂、自民黨政調會長岸田文雄3人。

日本朝日新聞社9月2日、3日電話民調，問民眾上述3人當中誰最適合當安倍的接班人。結果顯示，回答菅義偉的民眾有38%、石破茂25%、岸田文雄5%。

朝日新聞6月民意調查時列出7個人的姓名，問誰最適合當安倍接班人，最多的是回答石破茂31%；回答菅義偉者僅3%。

以民眾支持的政黨來看，自民黨支持者有49%挺菅義偉、23%挺石破茂。無黨派民眾有31%挺菅義偉、22%挺石破茂。

問到新首相最需具備什麼條件時，回答「領導力」者有37%、「公正與誠實」32%、「政策與理念」15%、「協調能力」11%。

回答「領導力」的民眾當中，有43%挺菅義偉當新首相；有20%挺石破茂當新首相。回答重視「公正與誠實」者當中，有34%挺石破茂，25%挺菅義偉。

問到新首相是否應承襲安倍晉三內閣的路線時，回答「最好承襲」者有45%、「最好不要承襲」者42%。回答「最好承襲」受訪者中有59%挺菅義偉；僅13%挺石破茂。

不過，回答「最好不要承襲」者中有37%挺石破茂；17%挺菅義偉。將於14日舉行的自民黨總裁選舉是用不經黨員投票的「簡易型」投票。問到這樣的選舉法時，回答「不好」的受訪者有60%；回答「好」的30%。自民黨支持者回答「不好」的有49%；回答「好」的44%。

問到眾議院解散、改選的時機，回答「今年之內」的受訪者有23%（7月民調是27%）、回答「明年比較好」的68%（7月民調是60%）。

這份民調顯示，對於2012年底二度執政的安倍內閣這7年8個月的政績，給予極大肯定者有17%；認為「還算肯定」者有54%，合計肯定施政的民眾有71%。

回答「不太肯定」者19%、「完全不肯定」者9%，總計不肯定的民眾有28%。

安倍2006年首次執政約一年就因健康因素下台。朝日新聞社2007年9月民調結果顯示，當時對安倍施政予以肯定者有37%、「不予以肯定」者60%。

問到首相安倍的政策當中哪一項最值得肯定，最多的是回答「外交及安全保障」的30%，其次是回答「經濟」24%、「社會保障（社會福利）」14%、「修憲」5%。認為「無值得肯定的政策」者有22%。

有關今年年初以來的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫工作，安倍內閣受到民眾批評後，內閣支持率低迷。這份民調顯示，認為安倍在防疫上「發揮了領導力」者有41%、認為「沒發揮領導力」者49%。以男女性別來看，男性答「發揮了領導力」者有37%；答「沒發揮領導力」者有55%。