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台中5煞「花百萬打官司」　疑館長槍擊案翻版...委任律師曝真正原因！

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▲▼金錢豹酒店堵人擄殺1死1傷，警方依殺人等罪送辦5人。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲金錢豹酒店堵人擄殺1死1傷，警方依殺人等罪送辦5人。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者白珈陽／台中報導

黃姓男子等5人4日凌晨從台中市金錢豹系列酒店「天上人間」，開車將2名廖姓男子載至南投縣水里鄉一處民宅凌虐30小時，造成1死1重傷。黃嫌等人案發後向警方自首，並大陣仗迅速請來4名律師陪訊，其中1名律師還曾任地檢署、高檢署檢察官，陣容可謂豪華；由於黃嫌等5人至一審結束，律師費用須近百萬，對比黃嫌供稱僅因追討50萬債務而犯案，外界認為不符常理，劇情似像日前「館長」槍擊案翻版，背後恐有高人指點。

對此，該名曾任台中、南投、屏東主任檢察官，台灣高檢署檢察官的律師，同時也是本案黃姓主嫌的委任律師指出，黃嫌等人之所以會請4名律師，是因若多名被告只請同一名律師「會有利益衝突」。

▲2名廖姓男子疑被從酒店後方防火巷被押上車，載至水里一處民宅凌虐，造成1死1重傷。（圖／記者白珈陽攝）

▲2名廖姓男子4日凌晨離開酒店，被黃嫌等人開車載至水里一處民宅凌虐，造成1死1重傷。（圖／記者白珈陽攝）

日前「館長」槍擊案中的劉嫌，犯案後隨即向警方投案，企圖爭取自首減刑，且據悉劉嫌原是超商打工族，近期沒有工作在家啃老，理應經濟匱乏，卻能找來高價知名事務所的律師為其辯護，讓外界質疑有幕後藏鏡人在幫助劉嫌。

而本案黃嫌等人同樣在犯後馬上向警方自首，也迅速找來4名律師，據悉，5人請律師打官司至一審結束，所須費用約95萬元，僅為追討50萬元債務，卻要承受花費近2倍金額的風險。在缺乏金錢卻能請到律師，以及犯後自首想減輕刑責的內容上，與「館長」槍擊案案情頗為雷同，外界懷疑可能也有高人指點。

黃姓主嫌委任律師表示，本案中2名被告在之前曾是事務所的委託人，當時是不同官司，對方應是透過這層關係才又委託他們。

至於黃嫌等人為何要大陣仗找來4名律師？該名律師指出，檢察官認為，在有多名被告的情況下若只請一名律師，或許會發生利益衝突，「舉例說明，本案5名被告分別向法官描述本身案情經過時，有可能會講到共犯的部分，若指證對另一名被告不利，此時只有一個律師，到底該為誰辯護？會損害到其他被告的權益」

「還有一個例子，曾有律師在為多名被告辯護的過程中，認為已產生利益衝突，當時那名律師自動解除委任，法官也同意了」，律師說。對於黃嫌等人經濟情況，該名律師表示，他們是因訴訟才有接觸，接觸的時間很短暫，因此並不清楚，須交由檢警調查。

據悉，黃嫌等人與2名廖姓被害人均有詐欺前科，且一起在同一個詐團工作，檢警不排除有分贓不均的可能；對於黃嫌供稱「只有他1人動手」、其餘4人口徑一致「只有在旁邊看」，檢警也抱持存疑，因不可能黃嫌1人就可壓制2名被害人，其他同夥應有協助，全案檢警深入調查中。

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