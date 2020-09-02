22歲妹慘死鬧市！遭「4分59秒虐殺」無助蜷縮亡…兇手露惡魔詭笑

▲男子當街刺死前女友。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

河南洛陽市嵩縣一處街頭8月30日深夜發生一起恐怖命案。一名男子當街殘忍虐打一名長腿正妹，更拿刀瘋狂捅刺脖子。當女孩無力倒地後，兇手仍沒有停止毆打，先是用手擊打對方頭部，後又用腳連續猛踹。期間，多名路人試圖上前制止，但都未能成功。

綜合陸媒報導，案發在2020年8月30日晚11時，一段完整為4分59秒的殘忍影片在社交媒體上瘋傳。一名可憐的女生當街遭到一男生的毆打，之後橫屍街頭。

網友看完影片，總結了女孩慘死的全程，「兇手一開始刀刀捅向女孩頸背部，共7刀；在女孩倒地後，他刀掉在地上，開始用拳擊，拳拳落頭、面部，共11拳；在女孩從蜷縮變得無意識，開始用腳猛跺，每一腳都落在女孩頭上，17腳；不解氣，抄起旁邊的三角錐，猛砸女孩頭部，4次。」

▲男子指認現場時還在笑。（圖／翻攝自微博）

網友指出，「三角錐：70公分，3.5-4.5公斤，重力加速度9.8m/s²，在女孩被腳跺的第16下，出現一個勇敢的女性前來阻止，隨後被兇手拿三角錐砸開，但女性並沒有離開，又折返回來，保護已經奄奄一息22歲的受害者。」

影片中，從1分13秒開始，一個路過的女生上來阻攔男子施暴，她也被那個男的打了，但每次都是退出幾步遠就又返回來阻攔。後來，一位男路人終於出手，攔住兇手。期間，她一直在照顧受害女生，再後來又有一個路人女生上來幫忙，可惜都沒能救回受害人。

此外，當地網友拍到，兇手殺人後，還打電話給朋友，「我在殺人呢，你們過來吧。」

▲死者哥哥發聲。（圖／翻攝自微博）

據悉，兇手是死者的前男友，此前求復合被拒，惱羞成怒，攜帶水果刀找到女方工作的公司，最後發生了影片中這一幕。目前，兇手已被警方抓獲。事後，還有網友拍到照片，兇手指認作案現場時，惡魔般，露出若無其事的詭笑。

網傳死者家人發聲控訴，女孩22歲，被前男友當街殘忍殺害，僅僅因為無法忍受前男友喝酒打牌、不務正業，要退婚。死者哥哥還透露，「倆人在一起的時候，男的天天喝酒打牌，妹妹賺錢給他花。」

當地公安隨後通報，犯罪嫌疑人邢男（26歲，嵩縣人）已被控制，經查，他因糾紛致賈女（22歲，嵩縣人，系邢男前女友）重傷；賈女於8月31日下午經搶救無效死亡。

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