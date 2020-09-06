台中殘虐討債1死1殘涉殺人3罪　5煞大陣仗找4律師赴警局陪訊

▲黃男等5人遭警方依殺人等罪送辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／南投報導

南投檢警偵辦金錢豹擄殺造成1死1傷命案，逮捕黃姓男子等5人，發現黃男與廖男有50萬元債務糾紛，見對方還去酒店尋歡，才撂人載到南投山區教訓。5嫌也大陣仗請來4名律師陪訊，警詢後遭依殺人等罪嫌將5人移送法辦。

▲2名廖姓男子疑在酒店後方防火巷被押上車，載至水里一處民宅凌虐。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲打死人的民宅現場凌亂不堪。（圖／記者李忠憲翻攝）

死者廖姓男子與黃姓主嫌是多年好友，2人疑有50萬元金錢糾紛，黃男憤而在4日凌晨找來另4名同夥前往台中堵人。眾人看到廖男與另名廖姓好友走出金錢豹天上人間酒店，5人立刻上前將2人強押上車，並載往南投縣水里鄉山區一處杳無人煙的民宅內以棍棒痛毆。其中1人遭脫衣全裸活活打死，另1人則四肢骨頭全斷重傷昏迷，目前治療中。

集集警分局獲報立刻組成專案小組，報請南投地檢署檢察官指揮，並循線逮捕主導的黃姓男子與4名同夥36歲徐男、30歲陳男、29歲的吳男與羅男。由於5人都有詐欺前科，立刻找來以前官司合作過的律師事務所，大陣仗委任4名律師到分局陪訊，以確保自身權益。

▲5人遭送辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方表示，黃等5人詢問後，依殺人、傷害、妨害自由等罪嫌移送南投地檢署偵辦，並將持續釐清犯案動機。

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