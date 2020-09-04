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台南逆孫鐵鎚擊殺3至親滅門　因遇害外婆託夢讓他逃死定讞

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記者吳銘峯／台北報導

發生在2018年5月間的台南市南化區3屍命案，兇手是死者胡姓老婦的外孫郭濬毅，他到胡婦家中吃飯後，潛入隔壁叔公的房間行竊遭撞破，以鐵鎚殺害叔公、嬸婆、外婆3名至親。二審台南高分院審理時，郭男聲稱外婆託夢問他會不會再犯，他回答不會；另外他未免連累妻兒，主動離婚，其他家人也未對他求處極刑，因此法院認定他有教化可能性，判處無期徒刑。案經上訴，最高法院4日駁回上訴定讞，郭男逃過死刑。

本案發生於2018年5月10日晚間6時30分，40歲的郭男到南化區北寮里的83歲外婆李胡木哖家吃晚餐，飯後到隔壁78歲外叔公李清祥住處聊天，叔公起身到廚房，郭男趁機摸進叔公房間行竊，但尚未得手就遭叔公發現。叔公大罵，郭男不滿，到車上拿出鐵槌，朝叔公頭部猛擊多下，殺害叔公，並闖入房間搜得現金5000元。

76歲的嬸婆李蘇靜察覺有異，進房查看，發現丈夫遭到殺害，嚇得逃往廚房。郭男擔心事跡敗露，追上嬸婆後，再以鐵鎚擊殺。郭男走出大門時，剛好被外婆撞見，外婆氣得要報警，郭男一不做二不休，再以鐵鎚擊殺第3名至親，並搜刮外婆屋內4000餘元現金，而後駕車逃逸。案發隔天，胡婦鄰居拿青草茶來分享給胡婦時，才發現這起慘案，報警處理。警方循線逮捕郭男，檢方依照「殺害直系血親尊親屬」、「強盜」等罪，提起公訴。

▲死者李婦外孫郭嫌連殺死者3人滅口，被警方查獲依法送辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲鐵鎚擊殺3至親的男子郭濬毅。（圖／記者林悅翻攝）

一審法院審理後，認為郭男沒有前科，有固定工作與正常的家庭生活，經精神鑑定與心理衡鑑，具有中等智識程度，有學習能力，犯後坦承犯行，表示悔悟；被害人家屬與被告亦有親屬關係，均未提出告訴或求處極刑。而3位被害人均已死亡，若被告處以極刑，對其家庭及其他親屬勢將造成更大傷害，合議庭認為被告經過矯治有再社會化的高度可能性，因此判處無期徒刑。

案經上訴，二審台南高分院審理後，認為郭男未有施用毒品、酗酒等物質濫用成癮的情形，素行良好，本件乃郭男臨時起意竊盜後，遭到斥責，一時失慮在衝動下所為，並非有計畫性預謀殺人。另外高雄市立凱旋醫院鑑定報告指出「被告犯罪後的心理狀態如他自己所說『不願多說，順其自然』，也表示『被判死刑也順其自然，死了就解脫了。』」

此外，鑑定人也詢問郭男「今生讓你覺得最痛苦的事?」郭男回說「最痛苦就是做這件事（殺害外婆3人），最傷的就是媽媽，要面對很多壓力，現在回想起來覺得自己怎麼會變成……這最多的感覺是愧疚，想道歉又不知道從哪裡說。」鑑定人再問「案發後有夢到被害人嗎？」郭男回說夢到外婆，外婆問他「如果再給你一次機會，你還會這樣嗎？」自己回說「哪有可能？不會。」故鑑定報告認為，在與外婆的對話中顯示郭男對未來仍存有希望，且在監禁的環境下，再犯的風險應該不高。另外郭男犯後未免連累妻兒，也主動離婚，妻子等家人均不希望郭男失去希望，也盼望郭男能好好面對未來。最後台南高分院仍認定郭男有教化可能，還是判處無期徒刑。全案再上訴第三審，最高法院4日駁回上訴，郭男確定逃過死刑。

▼警方起獲作案的鐵鎚。（圖／記者林悅翻攝）

▲警方起獲郭嫌殺人滅口作案用榔頭兇器。（圖／記者林悅翻攝）

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