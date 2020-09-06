柯文哲猜中央「看報治國」　先看民間反應再訂美豬標準





▲民眾黨主席柯文哲到新竹參加賴香伶服務處開幕揭牌活動。（圖／台灣民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

萊克多巴胺美豬議題持續延燒。台北市長、民眾黨主席柯文哲6日在新竹提到，猜測民進黨政府是「看報治國」，先看看民間反應，再決定標準要訂多少，「過去批評馬英九政府『看報治國』，現在何嘗不是？」

柯文哲6日上午10時30分出席賴香伶新竹服務處成立活動，他於致詞時提到，2020年初立委選舉時，民眾黨全台各縣市得票率最高的地方是新竹，固然有鄉親的因素，以及選民結構的因素，包括交通、教育、環保等議題，都是高社經地位選民關心的議題。

柯文哲表示，他們需要一個地方蒐集民意，政治核心是執行力，關於美豬美牛，坦白講重點不是標準多少，而是怎麼執行？政府常常講一堆但不知道怎麼做，因為不知道怎麼做，所以人民不信任政府，結果計畫沒辦法執行，美豬美牛就是個最大例子。

柯文哲說，第一沒有事先溝通，第二只宣布進口，但怎麼進口隔好幾天才公布，「我猜是『看報治國』」，過去批評馬英九政府看報治國，現在何嘗不是？看看民間反應怎麼樣，再決定標準訂多少，然後訂完再看民間反應，之後再決定實行細則，這不是好的方法。

柯文哲強調，沒人會跟中央搗蛋，但是先講清楚，他們有問題會舉手，但不能把舉手全當「逆時中」，這樣沒辦法做事。希望建立理性務實、以科學數據做為治理國家的方法，新竹就是起點。希望市民來聊天，共同探討這個國家怎麼進步。

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