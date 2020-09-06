孫大千：連口罩國家隊都管不好　怎管肉品進口商和食品餐飲業？

▲Carry mask口罩。（圖／記者許立昕攝）

記者黃巈禾／台北報導

口罩國家隊「加利科技有限公司」以大陸製口罩混充實名制口罩，而混入的口罩鋼印標示為「Carry mask」，有337萬餘片流入市面。對此，前國民黨立委孫大千直言，政府連口罩國家隊都管不好，如何讓人民相信，肉品進口商和食品餐飲業不會有漏網之魚？

孫大千表示，如果連口罩國家隊都可以有無良廠商，企圖魚目混珠，那麼民進黨政府憑什麼保證，未來的進口商人和食品業者當中不會有害群之馬，企圖瞞天過海呢？

孫大千指出，民進黨政府屈服在美國壓力下，開放美豬美牛進口，正展開兩階段的危機處理，第一，不斷對外宣示政府將會嚴格把關的訊息，期待可以平息怒火；第二，衛福部動員醫療體系粉飾太平，洗腦台灣人民，只要不吃過量對身體無害。

孫大千認為，可笑的是，如果連幾十家口罩國家隊的成員，政府都管理不好，未來面對成千上萬家的肉品進口商和食品餐飲業，民進黨如何讓人民相信，不會有漏網之魚，闖關成功？

孫大千提到，更重要的是，衛福部至今不敢回答國人，少量食用瘦肉精是否對人體造成傷害？瘦肉精在人體內會不會累積而造成其他病變？依衛福部的邏輯，難道只要不會吃死人，半死不活都沒關係？