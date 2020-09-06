窮人買到瘦肉精美豬？　侯友宜：現有條件難做好品質把關

▲侯友宜 。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／新北報導

美豬自宣布開放後，衛福部要求業者需標示產地及萊克多巴胺（瘦肉精）含量，但實際執行恐怕有困難。台北市長柯文哲6日受訪時表示，因為價差問題，含瘦肉精美豬可能都是窮人買，對此，新北市長侯友宜表示，雖然稽查溯源執行有困難，但仍會全力以赴，降低損害。

柯文哲6日上午7時出席自由車城市盃繞圈賽活動，關於瘦肉精美豬議題，柯文哲回應，美豬1公斤30元，台灣豬1公斤60元，差了30元，如果加上運費，兩者價差約15元，「最後誰會買？是窮人。」

侯友宜對此表示，基層的朋友是最容易吃到價格低廉的美豬，整個品質的把關確實很困難，尤其以現有的人力跟物力，真的很難做到，不過再困難，我們都要接受挑戰，要全力以赴，做到讓損害能夠控管到最低，這才是應有的態度。

另外針對中央發布美豬販售標準，侯友宜說，新北市的標準當時沿用的是中央的標準零檢出，既然中央決定開放美豬，修訂相對的罰則，那就是全力以赴去做好嚴格把關，最好是零檢出，但既然擋不住，大家就一起來面對承擔這些健康風險。

對於衛福部長陳時中說「很無奈」，侯友宜認為，政府既然讓美豬進來了，地方政府跟中央更要面對嚴格把關的態度來做好最重要。

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