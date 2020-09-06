蔣萬安成黃珊珊2022年強敵？　柯文哲「先用功」：選前半年再處理





▲民眾黨主席柯文哲到新竹參加賴香伶服務處開幕揭牌活動。（圖／台灣民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長、民眾黨主席柯文哲6日上午參加立委賴香伶新竹服務處開幕揭牌活動，關於外界認為，將會角逐2022年台北市長一職的台北市副市長黃珊珊，會對上國民黨立委蔣萬安，柯文哲表示，現階段是「用功讀書」的時候，選前半年再來處理就好。

柯文哲6日上午10時30分出席賴香伶新竹服務處成立活動，並且接受現場媒體訪問。被問到關於2022年的目標，以及時代力量也將重心放在新竹，會有機會合作還是自推人選？柯文哲表示，說這些都太早，他們在每個地方開始設黨部服務處建立政黨品牌，有活動讓大家認識，也要招募人才，畢竟招募到訓練都是漫長過程。

柯文哲認為，政黨透過選舉獲得執政權力，但最重要的是準備過程，就像考試一樣，「你不讀書老師講要考試也沒用，先乖乖準備讀書。」

至於外界認為2022年國民黨籍立委蔣萬安要攻台北市長選舉，柯文哲說，還有2年，不急，該準備就準備，剩下選前半年再去想就好。

至於會不會認為蔣萬安是台北市副市長黃珊珊的強敵？柯文哲強調，現階段是用功讀書而不是考試，這選前半年再來處理，畢竟依照台灣目前選舉狀況，前半年才有劇烈變化。

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