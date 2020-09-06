缺氧月亮生鏽了！　天文學家震驚推測：可能是地球害的

▲月球上缺少氧氣，富含氫氣本是不容易有鏽蝕的環境。（圖／達志示意圖）



實習記者陳妙津／綜合報導

月亮居然生鏽了！月亮上雖然富含鐵，但缺乏氧氣，又滿是由太陽風夾帶而來的氫，幾乎不可能產生鏽蝕，因此該結論也讓天文學家們大跌眼鏡，深究其中原因發現，月球上的鐵之所以會生鏽，可能是因為地球的磁尾所造成的。

據CNN報導，印度月球探測器Chandrayaan-1在2008年繞月飛行後，帶回許多相關數據，其中也包括美國太空總署（NASA）所製儀器分析出的礦物資料，近日科學家對數據進行分析後驚訝發現，月球上竟有赤鐵礦（氧化鐵）存在，但這類礦物通常只在鐵暴露於氧氣及水分中才會出現。



美國太空總署（NASA）噴射推進實驗室的科學家弗雷曼（Abigail Fraeman）表示，起初他完全不相信月球上會有赤鐵礦，因為依照月球上的條件，赤鐵礦根本不應該存在。

然而科學家們還是必須面對事實，深究月球上赤鐵礦的來歷，經歷數月研究後得出假說。假說中指出，雖然月球缺乏氧氣，但因為太陽風將被束縛在行星磁層中的電漿吹走，因此形成可延伸至後方的長長磁尾，而月球正好在滿月前3天就會進入地球的磁尾，直到6天過後才會完全脫離，在這段期間中，地球上的氧氣順著磁尾進入月球，與水分子相互作用，導致鏽蝕發生。

除此之外，地球磁尾幾乎阻擋了所有太陽風，意味著月亮暫時減少氫含量，讓秀時更有可能發生。該研究成果由夏威夷大學地球物理和行星學研究所、加州理工學院等單位多位學者共同撰寫為論文，週三發表在《科學進展》上。

不過該假說仍有些問題尚未解決，雖然大部分鏽蝕出現在離地球較近的一端，但較遠的另一端也有些鏽蝕痕跡，而那是地球氧氣無法到達之處。為了解開赤鐵礦的謎團，NASA已經開始打造新的月球探測器，希望進一步蒐集月球上礦物的確切數據。