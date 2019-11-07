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「VIPER」探測月球南極水冰　繪製第一張月球水資源分布圖

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▲▼ 月球極地探測車VIPER預計2022年抵達月球。（圖／取自NASA）

▲月球南極探測車VIPER預計2022年抵達月球。（圖／取自NASA）

實習記者謝汶穎／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）10月25日表示，將會在2022年派出月球探測車VIPER，偵察和採樣月球南極的水冰，並繪製史上第一張月球水資源分布圖，為2024年人類再度踏上月球的計畫下基礎。自發現水冰以來的研究表示，月球可能還藏有數百萬噸的水資源。

NASA埃姆斯研究中心總監安德魯斯（Daniel Andrews）說，水是維持人類生命機能的關鍵，在月球上也是一樣，「自10年前確認月球水冰存在以後，我們想了解在月球上，是否真的有足夠提供我們生活的水資源，而VIPER的任務可以幫我們解決許多疑問。」

VIPER的任務是「月亮女神號」（Artemis）載人探月計劃中的一環，透過提前「場勘」，讓2024年再度登陸月球的任務能夠更加順利。Artemis計劃預計會將4名太空人送上月球，停留長達14天，且可能會出現史上第一位登陸月球的女性太空人。

VIPER月球南極探測車大小和高爾夫球車差不多，攜帶4種儀器，包括1公尺長的冰鑽（TRIDENT）、中子光譜儀（NSS）、質譜儀（MSolo）和揮發物近紅外光譜儀（NIRVSS），並採樣不同的土壤環境，收集約100天的資料數據，最後繪製成月球水資源分布圖。

科學家認為找到水冰對人類是極有價值的資源，除了提供著陸儀器和火箭所需的氫氣，也可能提供人類呼吸所需的氧氣。NASA的月球坑觀測和傳感衛星（LCROSS）在2009年撞擊月球南極附近，發現了水冰的存在，而在月球永久陰暗的區域，可能還儲藏數百萬噸永遠不會被融化的冷凍水。

VIPER月球車總共耗資2.5億美元（約台幣76億元），預計在2022年12月抵達月球。NASA表示，這項計畫可能是繼探測火星之後，下一個可以提供人類生存機能的地方，希望能夠長期觀測並穩定發展。

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