日本富豪「6條件徵女友」陪繞月球　報名數5天破2萬…今起截止選人！

▲前澤友作徵求女友，報名人數突破2萬人。（圖／翻攝自推特Yusaku Maezawa）

記者林瑩真／編譯

日本億萬富翁、電商ZOZOTOWN創辦人前澤友作身價20億美元（約新台幣600億元），日前透過節目徵求一名人生伴侶，陪他完成搭乘美國太空探索技術公司（SpaceX）「大獵鷹火箭」（Big Falcon Rocket，簡稱BFR）登上月球的夢想。如今日媒報導，報名人數已經突破2萬人，且時間也即將截止。

前澤友作出演日本網路電視台AbemaTV相親節目《前澤友作認真相親紀錄》（FULL MOON LOVERS），真心想找到一名人生伴侶。根據前澤友作開出的6條件，他希望對方是20歲以上單身女性、個性活潑樂觀、對太空之旅有興趣，且願意一同準備、願意一起享受生命，同時祈求世界和平。

由於前澤長久一直有探索太空的夢想，這次徵求的人生伴侶將與他一起搭乘「大獵鷹火箭」進行約5天的繞月之旅。節目也特地為他精心安排相親，網站上更有「愛情診斷測試」項目，讓報名女性測試與前澤長久的匹配程度。

今年44歲的前澤長久去年底才和27歲女星剛力彩芽分手，如今開始徵求女友，相親報名將於17日截止，據悉報名人數已經突破2萬1700人，25至26日間會進行篩選，2月開始約會、互相了解，3月底選出「對的人」。

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