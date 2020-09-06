最新禁令9/15生效！華為囤貨高階晶片　市場預估可撐半年

▲美國制裁華為最新禁令9/15生效。（圖／路透）

文／中央社台北6日電

美國對華為祭出的禁令即將在15日生效。陸媒報導，近期華為大量囤貨，為供應鏈斷鏈預做準備。市場評估目前華為最新一代的麒麟9000晶片，在禁令生效後，仍可供應市場需求約半年。

距離美國政府祭出的華為禁令生效，剩下不到10天，華為消費業務CEO余承東日前表示，9月15日之後，華為自主研發的高階海思麒麟晶片將無法繼續生產，今年秋季上市的Mate40系列，將成最後一款搭載麒麟晶片的系列手機。

陸媒新浪網報導指出，為因應美國的圍堵，避免供應鏈斷鏈帶來的衝擊，華為近期已經開始大量囤貨，確保晶片庫存。

報導引述曾任「通信世界」副總編輯的資深通訊產業分析師黃海峰的看法指出，華為最新的高階晶片「麒麟9000」，目前備貨量約在1000萬片左右，換句話說，約可以供1000萬台華為新機使用，以這樣的規模，在禁令生效後大約還可以支撐半年左右。

不過若未來禁令沒有鬆綁，或華為無法找到其他的突圍手段，黃海峰指，半年後當備貨用完，華為的手機業務，尤其是高階手機領域，會遇到更大的挑戰。

▲華為集團創辦人任正非。（圖／路透）

中共官媒環球時報引述中國通訊專家項立剛的看法，認為在11月美國大選之後，這項禁令或許有可能鬆動。此外，華為與部分晶片代工廠的合作途徑，也並未完全被堵死。

不過項立剛坦言，被動等待對華為而言，是「遠水解不了近渴」，對於晶片這種核心產業，必須握有主動權，才能不再受制於人。

項立剛說，隨著中國終端產業日漸成熟，對於晶片的需求量越來越大，晶片製造也正成為一個需要擴大投入，且有大回報的產業。除了政府的資金和政策支持之外，資本市場對於中國自製晶片的支援也已經遠遠超出想像。

項立剛樂觀表示，如果中國全部的相關行業可以合作，5年左右就可以追上高通等國外廠商的腳步。

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