陸官員爆「美要求數十國拘押孟晚舟」　僅加拿大配合

▲華為財務長孟晚舟。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾俊豪／綜合報導

針對孟晚舟案，中國外交部美大司司長陸慷近日受訪時指出，美國與111個國家簽有雙邊引渡條約，同時美國也向數十個其他國家政府提出拘押孟晚舟的要求，其中不乏美國盟友，「但其他國家的政府沒有理會這個荒謬的要求，直到孟晚舟女士踏足加拿大，為什麼加拿大政府成了這唯一的一個？」

陸慷於3日接受加拿大《環球郵報》駐京分社社長Nathan VanderKlippe專訪，央視旗下中國環球電視網（CGTN）5日曝光採訪內容。

由於今年是中加建交50週年，陸慷不諱言，孟晚舟案已成為兩國關係阻礙。他表示，在孟晚舟事件上，中國政府和中國人民受到不公正對待，激起廣大中國人民的強烈憤慨，「我們希望加拿大政府真正嚴肅地妥善處理此事，為確保兩國合作順利推進創造條件。」

▲中國外交部美大司司長陸慷。（圖／CFP）

他補充，美國與111個國家簽有雙邊引渡條約，同時美國也向數十個其他國家政府提出拘押孟晚舟的要求，其中不乏美國盟友，「但其他國家的政府沒有理會這個荒謬的要求，直到孟晚舟女士踏足加拿大，為什麼加拿大政府成了這唯一的一個？這個真相加拿大政府應該向加拿大人民告知。」

至於在孟晚舟被羈押的情況下，中加能否展開近一步合作，陸慷回應，兩年來，雙方在不同層級保持著外交渠道溝通，也開展了一些合作，「但我要指出，如果沒有發生孟晚舟事件，中加雙方在很多領域都有巨大潛力可以挖掘、有很多機遇值得把握，孟晚舟事件使得雙方推進合作失去了合適的氛圍。」