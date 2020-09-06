陸駐加大使：孟晚舟案是中加關係主要障礙

▲華為財務長孟晚舟。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

針對孟晚舟案，中國駐加拿大大使叢培武近日指出，此事件是當前中加關係的主要障礙。他表示，這是美方為打壓中國高科技企業、遏制中國發展一手策劃的嚴重政治事件，加拿大執法部門一開始就認為逮捕孟晚舟具有高度政治性，「加方充當美方幫凶，犯下嚴重錯誤，致使中加關係陷入嚴重困難。」

《中新社》報導，中國駐加拿大大使叢培武1日接受《新聞報》總編弗朗索瓦·卡迪納爾專訪，回答中加關係、孟晚舟事件等相關問題。

叢培武表示，今年是中加建交50週年，縱向看，兩國關係總體保持發展趨勢，給兩國民眾帶來實實在在的利益，然而，橫向看，近年中加關係發展相對滯後，「究其原因，是相互尊重、平等相待這一兩國關係發展的基礎受到損害。」

他指出，孟晚舟事件是當前中加關係的主要障礙，因為這是美方為打壓中國高科技企業、遏制中國發展一手策劃的嚴重政治事件，加拿大執法部門一開始就認為逮捕孟晚舟具有高度政治性，「加方充當美方幫凶，犯下嚴重錯誤，致使中加關係陷入嚴重困難。」

叢培武呼籲加拿大政府從事情本身是非曲直、公平正義出發，盡快作出正確決斷將孟晚舟釋放，平安回到中國，「這既有利於中加關係重回正軌，也有利於兩國合作潛力得到釋放。」

他還提到，中國願本著不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，與美國發展關係，同時堅決反對美國的霸凌行徑和強權政治，「堅決反對一小撮美政客為了一己之私不斷製造事端，試圖將中美關係推向所謂的新冷戰。」