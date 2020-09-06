陸防長魏鳳和：中國軍隊有決心保衛國家主權

▲中國國防部長魏鳳和 。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾俊豪／綜合報導

中國國防部長魏鳳和4日指出，中國始終堅持走和平發展道路，致力於建設普遍安全的世界，中國軍隊完全有決心、有能力、有信心保衛自己國家的主權、安全、發展利益，也願與各方認真落實各國元首共識，開創雙多邊軍事合作新局面，為維護世界和地區和平穩定作出新的更大貢獻。

上海合作組織（SCO）國防部長會議在俄羅斯舉行，適逢中印邊境對峙再起，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）在中國國防部長魏鳳和要求下，也在莫斯科大都會飯店會談。不過，印度總理辦公室推文指出，兩人會談歷時2小時20分。印媒則指出，雙方在會談中各自闡明立場，會後未就會談內容發表聲明。

《中新社》報導，魏鳳和4日在上海合作組織防長會議上致詞，他表示，在世界反法西斯戰爭勝利75週年之際，召開此次會議具有特殊重要意義。受新冠肺炎疫情衝擊，國際形勢不穩定性、不確定性更加突出，世界各國應加強團結抗疫，抵制單邊霸凌，化解矛盾衝突，堅持合作共贏，全世界同舟共濟、共克時艱。

他強調，中國始終堅持走和平發展道路，致力於建設普遍安全的世界，中國軍隊完全有決心、有能力、有信心保衛自己國家的主權、安全、發展利益，願與各方認真落實各國元首共識，弘揚「上海精神」，開創雙多邊軍事合作新局面，為維護世界和地區和平穩定作出新的更大貢獻。

報導提到，魏鳳和5日還與俄羅斯國防部長紹伊古舉行會談，就中俄雙邊關係、兩軍務實合作及國際和地區形勢等交換意見，並與巴基斯坦參聯會主席納迪姆會面。

▲中印邊境衝突再起。（圖／達志影像／美聯社）