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逛全聯驚見「鍋燒意麵」！媽媽整箱搬回家　網暴動：不用跟團了

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實説）

▲原PO日前去全聯逛街，驚見消失很久的鍋燒意麵。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實説，下同）

記者施怡妏／綜合報導

古早味的鍋燒意麵是許多人心中的第一名美食，加點海鮮料與沙茶，再打上一顆蛋，吸飽湯汁的麵條，讓饕客身心靈都獲得滿足。有網友日前在逛全聯時，意外發現架上開始販賣鍋燒意麵，興奮直呼「馬上回家煮煮看！」網友們得知消息後，也開心大喊「終於不用跟地方媽媽社團」。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文，日前去逛街時，發現消失很久的鍋燒意麵重新上架了，一組裡面有5包，每一包還附上調味包，只要65元就可以購得。原PO迫不及待立刻買回家煮來吃，「馬上買回家煮看看，簡單加一顆蛋，湯頭是鰹魚蛤仔湯味，好吃！」

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貼文一出後，許多網友紛紛暴動，「終於阿，之前都只有雞絲麵，我都只能跟它說路過掰掰」、「一定要去買」、「好幾年都沒有賣」、「我媽一次都買營業用的一大箱」、「等等手刀去買! 這很方便又便宜」、「等等去買來囤貨當宵夜」、「這款超級好吃，又沒有油垢味」、「身為正港台南人的我，一定都是買整箱的，買到哪家是什麼口感都了解了」。

也有許多老饕分享鍋燒意麵的豪華吃法，「加點貢丸魚丸蛤蜊小白菜，再打顆蛋下去，讚」、「加絲瓜，也很好吃哦」、「可加小白菜跟一點點舒活雞肉絲。真的很好吃啦」、「加肉片，再加沙茶」、「這種就是要爛爛的才對味，加上沙茶粉或沙茶醬，再配一片餅！完全台南古早味」、「還可以加叻沙醬和椰奶，升級新加坡叻沙麵」。

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