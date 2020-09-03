全聯快閃網美火鍋店開幕！「請支援收銀」周邊醫療口罩9/11開賣

▲全聯在台北東區開設實體快閃火鍋店至明年1月底。（圖／全聯提供）



記者林育綾／台北報導

全聯與各大火鍋名店聯名，獨家推出19款「火鍋湯底」在超市販賣，如今更在台北東區開設實體快閃火鍋店至明年1月底！蔬菜盤來自於全聯嚴選小農食材，更邀請米其林吉兆割烹主廚許文杰親自調配「熟成醬料」，而整間店除了處處充滿打卡點之外，還將「請支援收銀」的概念融入，甚至發展成周邊商品，包括醫療口罩、啤酒等，9/11在全台門市開賣。

▲全聯快閃火鍋店「請支援收銀」周邊，醫療口罩9/11全台門市開賣。（圖／記者林育綾攝）

台灣原本沒有通路販賣火鍋湯底，全聯當時到日本超市進行考察，在2014年領先全台引進，如今總共販售有56款湯底，其中42款來自本土，14款為進口湯底。即日起更搶先開跑火鍋祭，率先推出19款獨家常溫火鍋湯底在全台門市開賣，皆為去年熱銷品牌，包括小蒙牛、馬辣、太和殿、十味觀、山頭火等。

▲19款獨家聯名常溫火鍋湯底在全台門市開賣。（圖／記者林育綾攝）

而如今在東區開了實體快閃火鍋店名為「全火鍋」，店外牆還可看到大大的「請支援收銀」燈管字裝飾。鍋類設計則拆解各種經典台式火鍋關鍵元素，經過數月的討論研發，將5款經典鍋物重新詮釋，包括鴨不就好辣辣的「麻辣鴨血鍋」、蔬了你贏了世界又如何的「蔬果昆布鍋」、最美的風景配最涮嘴的輝哥的「台式石頭沙茶鍋」、暖胃跟喝醉有87％分像的「桂丁土雞麻油鍋」，以及凡事講求一個緣之「佛系素食鍋」，呈現多元共好的繽紛澎湃台味風景，價位約299元至399元，相當實惠。

▲全聯「全火鍋」價位約299元至399元。（圖／全聯提供）

▲蔬菜盤來自於全聯嚴選小農食材，更邀請米其林吉兆割烹主廚許文杰親自調配「熟成醬料」。（圖／記者林育綾攝）

店內更特別打造吧台區「台式冰菓室」，提供來自全聯嚴選的新鮮水果、紅酒、特調飲品，更為此獨家訂製冰菓店專用杯，還特別嚴選美味堂秘制滷味、精選甜品。

▲店內更特別打造吧台區「台式冰菓室」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼店內有打卡點，店外牆還可看到大大的「請支援收銀」燈管字裝飾。（圖／全聯提供）

而為了讓「請支援收銀」這個口號更發揚光大，全火鍋還特別設計系列限定周邊，包含T-Shirt、襪子、購物袋、筆、封箱膠帶、貼紙。另外也推出3款矚目的聯名限量商品，包括康乃馨醫療級口罩（每盒190元）、東鑫韓流款抗機能口罩（每包65元）、柏克金玻璃瓶啤酒，此3款聯名限量商品，也將在9/11於全台全聯門市陸續開賣，以創意的趣味巧妙連結熟悉的台式生活文化，讓人會心一笑。

▲「請支援收銀」系列周邊讓人會心一笑。（圖／記者林育綾攝）

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全火鍋營業資訊 地址：台北市大安區光復南路280巷44號1F 營業期間：2020/09/04~2021/01/31 營業時間：週日～週四 11:30~22:30／週五～週六 11:00~23:00 訂位專線：（02）2731-9919

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