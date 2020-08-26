全聯首創「芋頭風味生吐司」！8款「浪漫紫甜點」芋頭控必吃

▲全聯首創推出市面上第一款「芋頭風味生吐司」，2入售價99元。（圖／全聯提供，下同）

記者林育綾／台北報導

全聯趕搭「芋頭系甜點」熱潮，8/28~9/24將推出浪漫紫可愛系甜點，特選大甲、苗栗檳榔心芋頭入餡，包括8款現場販售芋頭風味甜點以及4款預購商品，更首創市面上第一款芋頭風味生吐司「READ BREAD芋見生吐司」。

▲全聯與1%bakery合作推出「芋見巴斯克」。

全聯We Sweet芋頭甜點首次同一檔活動與不同名店聯名，像是與台中網美推薦名店1%bakery合作，以乳酪起司蛋糕為特色，聯名推出「We Sweet X 1%bakery芋見巴斯克」，手工蒸煮法烹調大甲芋泥，半熟的乳酪口感加上巴斯克特有的焦香風味，僅在全聯獨家販售。

而號稱台中泡芙扛霸子的旅禾，做出的泡芙讓消費者排隊一小時也甘願，此次聯名推出「We Sweet X旅禾芋見菠蘿泡芙」的獨家口味，使用35%動物鮮奶油與手作芋頭餡，外皮金黃香酥，內餡口感濃郁。

▲芋見幸福千層，2入售價99元。

「We Sweet芋見幸福千層」淡紫色的芋泥，搭配層層堆疊以日本配方研製的鮮嫩奶香餅皮、香純鮮奶油，濃郁不甜膩。而喜歡鹹甜風味推薦以日本發酵菓子工法為基礎，芋頭內餡結合金沙蛋黃餡的「We Sweet芋見金沙果子」以及有著酥香外皮的「We Sweet芋見金沙酥」，表面灑下些許微鹹的蛋黃碎粒，再襯以當季芋頭內餡，呈現最佳食感。此外，像是「We Sweet芋見香緹蛋糕」、「We Sweet芋見雙層布丁」都是經典不敗的選擇。

▲▼芋見金沙果子、芋見金沙酥。（圖／全聯提供）

不只甜點蛋糕，全聯的新明星商品Read Bread生吐司自5月開賣後好評不斷，截至目前已賣出將近50萬包，創下超過3200萬的金額，現在更首創市面上第一款「Read Bread 芋見生吐司」選用日本進口小麥粉，含35%豐富乳脂的歐洲純淨鮮奶油，延續著生吐司高含水量，吐司邊Q軟幾乎沒有皮的絲滑口感，並加入大甲檳榔心芋頭，特製生吐司加入高比例的芋頭丁，每一口都能享受到細緻的芋頭顆粒，作為早餐主食或飯後小點心皆宜。

▲芋見雙層布丁、芋見菠蘿泡芙。

除了全台超過千間門市可購買現貨8款商品外，也特別與名店合作推出「4款預購限量限定商品」，提供消費者更便利快速的選擇，免到店、免排隊、免湊運費就可直接在全聯預購。

▲振頤軒芋雪燒禮盒。

包括新北10大伴手禮冠軍名店「振頤軒」，推出嚴選「振頤軒芋雪燒禮盒」延續日本知名和果子銅鑼燒，金黃色的蓬鬆外皮，中間夾上綿密的大甲芋泥餡，純手工製成，濃稠滑順、入口即化，限量2700盒，另一款則是「振頤軒爆漿芋泥包」限量2700盒。

▲「振頤軒爆漿芋泥包」限量2700盒。

還有「1% bakery特濃芋頭乳酪蛋糕」以純天然乳酪結合台灣在地食材製作，是網購宅配熱銷第一名，整塊蛋糕芋頭含量高達50%，以手工蒸煮烹調天然大甲芋泥、芋頭塊，濃郁乳酪包覆鬆軟綿密芋頭，天然的香氣，讓風味不甜膩，加上日本海藻糖減糖配方，糖度低且爽口，芋頭控不能不吃，限量900盒。

▲「1% bakery特濃芋頭乳酪蛋糕」限量900盒。

「旅禾芋頭丹麥包」則是老少咸宜的首選，採用進口原料與大甲芋頭製成，酥脆可頌搭配綿密芋頭餡，口感層次豐富，限量1800盒。4款商品預購期間為8/28~9/24，取貨期間為2020/9/2~9/29。

▲旅禾芋頭丹麥包。

而量販業者家樂福也在先前與名店「多那之」合作，主打台中大甲檳榔心芋、屏東萬丹紅豆與法國鮮奶油餡料，推出「多拿之芋泥布丁捲、芋頭波斯頓派、紅豆波斯頓派」，後來又推出5款新聯名甜點，包括「北海道牛奶蛋糕」、「半熟乳酪塔」、「布丁三重奏」、「草莓千層蛋糕」、「起酥泡芙」，於全台分店販售。

▲家樂福也搶攻烘焙市場，攜手南台灣名店多那之，推出多款聯名甜點。（圖／業者提供）

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