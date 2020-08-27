全聯買衛生棉「結帳送2盒蛋」她問號！真相曝光...婆媽搶補貨：太划算了

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台中一名女網友昨日到全聯採購，買了衛生棉、衛生紙等日用品，沒想到結帳時竟免費獲得2盒蛋，開心之餘她忍不住發文求問，引來婆媽們熱烈回響。

女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文問道，「買了衛生紙和衛生棉，店員說送2盒蛋！因為結帳的人多，我也沒細問，回家後覺得很奇妙，為何買了那些會送蛋啊？」

請繼續往下閱讀...

從消費明細可見，女網友買了數種衛生棉和衛生紙，消費金額共991元，結果店家免費贈送了2盒冠軍洗選蛋。

▲原po買了衛生紙和衛生棉。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

po文讓婆媽們眼睛為之一亮，紛紛回應「真好欸，我幾乎都買食材，從未送過任何東西」、「我前兩天才補貨，居然沒送到蛋，好可惜」、「從沒遇上過。妳真好運呢」、「剛剛立刻跑去買了，感謝分享」；也有常客笑說「原來很多人不知道」、「我之前買尿布也送蛋」。

事實上，「送蛋」是全聯的優惠活動，凡是購買指定品牌，且購物金額達300元，就會贈送一盒洗選蛋，不過贈品數量得依各門市實際情況為主。

值得一提的是，全聯從8月29日至9月2日，將連續5天同步推出，超過300項商品優惠下殺；另外，8月29日到9月1日，使用PX Pay儲值金支付，單筆每滿800元共贈640福利點，最高回饋8%。