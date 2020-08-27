全聯中元節衝刺限時5天破盤價！大包裝狂賣50萬包「7大類熱銷榜」出爐

▲全聯中元節重頭戲8/29至9/2限時5天，超過300項商品破盤價。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

量販業搶攻中元節檔期，全聯推出線上線下優惠同步開打，在重頭戲8/29至9/2限時5天，超過300項商品在全台千家門市、「PX GO! 線上購」挑戰全年最低價，使用PX Pay儲值金支付更享有最高8%回饋。而中元節大包裝商品至今更狂賣50萬包，今（27）日業者也公布「7大類熱銷榜」。

全聯今年同樣特別針對中元需求，推出休閒食品特別包裝，如拜拜箱、袋裝組合與大包裝商品，成為中元銷售主力，開檔至今已賣出超過50萬包。另今年還有主打超過40款的福利熊聯名商品，也受到消費者青睞，熱銷前3名商品分別為「紅鷹牌海底雞」、「皇家穀堡台東米」、「綠巨人天然特甜玉米粒」。

▲今年主打超過40款的福利熊聯名商品，也受到消費者青睞。（圖／全聯提供）

根據業者內部統計，目前中元主推的7大類別熱銷天王分別為，「Lays樂事意合組合包」、「得意的一天100%純葵花油」、「萬家香香菇素蠔油」、「愛之味鮪魚片」、「金牌台灣啤酒」、「愛之味牛奶花生」、「統一來一客杯麵-鮮蝦魚板風味」。其中稱霸全部品類奪下第一名的「金牌台灣啤酒」，開檔至今已賣破80萬瓶，創造2000萬業績，後勢也看漲。

此次握了中元節，全聯結合實體門市與電商平台祭出超狂優惠，自8/29至9/2限時5天，每天都有超過60款商品祭出破盤價，品類包含乾貨、生鮮等。另外「PX GO！全聯線上購」自8/29-9/2再加碼，期間使用PX Pay支付購買指定品任2項，加贈100福利點。

▲全聯特別於8/28-9/1限時5天，延長營業時間至晚上11點。（圖／全聯提供）

全聯觀察往年數據，也發現中元節前5天是採購高峰，因此今年特別於8/28-9/1限時5天，延長營業時間至晚上11點（各店營業時間以現場公告為主）。其中8/29-9/1限時4天，使用PX Pay儲值金支付單筆每滿800元共贈640福利點，等於最高回饋8%，希望滿足忙碌上班族需求，在下班後也能有充裕的時間選購中元祭品。

其他量販超市也在中元節推出各項優惠，檔期至9月2日，如家樂福推出上百支商品「買一送一」、指定商品「紅利點數10倍送」，結合家樂福振興澎湃包使用，雙重折扣讓民眾荷包省一波。頂好超市祭出「最低85折」、獨家日本點心2件78元，還有「拜拜澎湃包」、「小資組合包」等優惠。愛買量販則在即日起至9月2日期間推出全館「上萬件商品最低46折起」，中元節更特別引進近100項深受消費者青睞的大包裝商品。

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