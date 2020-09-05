南投女童棄屍畫面曝！光頭男粗暴拉「小腳懸空」…15hrs後裝箱提出

記者吳奕靖、莊智勝／南投報導

台中一名4歲女童疑似遭到母親的陳姓男友虐殺，屍體還被埋在南投名間鄉、八卦山空地，待女童被挖出時已成一具乾屍，目前母親彭女及陳男已遭法院裁定收押。如今女童最後身影也曝光，監視器畫面拍下，6月7日當天清晨6時許，女童被陳男粗魯的拉起左臂，一度雙腳騰空被拖入巷內，直到15小時後、當天晚間9時許陳男再度走出小巷時，手中多了個大提箱，但已未見女童身影。

▲當天凌晨12時許陳男曾帶著女童外出，但卻放任女童獨自走在暗巷中。（圖／記者吳奕靖翻攝）

監視器畫面拍下，6月7日當天凌晨0時許，陳男還曾帶著女童外出，但陳對於女童似乎漠不關心，並未牽起小女童的手，放任年僅4歲的她獨自走在身後的小巷中，2人保持數公尺的距離，陳還頻頻回頭觀望；而小女童則是踏著小步伐一路跟著陳男前進，見陳男逐漸走遠，還一度快跑跟上。

▲女童見陳男走遠，一度小快跑跟上。（圖／記者吳奕靖翻攝）

6月7日當天清晨6時許，陳男身影再度出現在巷口，帶著女童回到租屋處，期間陳男還粗魯地拉扯女童幼小的左手臂，連拖帶拉、快跑將女童扯入巷內，期間女童還一度被拉扯到雙腳騰空，幼小的身軀不敵，只能在半空中痛苦掙扎，而這也是4歲小女童生前的最後身影。

▲當天清晨6時許，陳男帶著女童回到租屋處，粗暴地將她拖入巷中。（圖／記者吳奕靖翻攝）

15個小時過後，當天晚間9時許陳男走出租屋處，身影再度出現在巷口，但不同的是身旁總跟著的女童已經不見蹤影，而陳男的手中則是多了一個大手提箱。警方推估，這時女童恐怕就已經遇害。

警方調查，女童平時都由外婆照顧，6月初由媽媽彭女帶往大里陳姓男友住處，隨後即失去聯繫，直到2個多月後警方偵破，才發現女童早已被殺害，並埋屍在名間鄉一處空地，挖出時已成乾屍。警方偵訊時，陳男矢口否認犯行，但檢警認為陳男、彭女涉案重大，經徹夜偵訊後，法院已於昨（4日）裁准2人羈押禁見，全案正進一步深入調查中。

▼15小時後、當晚9時許，陳男再度走出巷口時，手中多了一個大提箱，但女童已不見蹤影。（圖／民眾提供）