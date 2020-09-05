　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南投女童棄屍畫面曝！光頭男粗暴拉「小腳懸空」…15hrs後裝箱提出

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者吳奕靖、莊智勝／南投報導

台中一名4歲女童疑似遭到母親的陳姓男友虐殺，屍體還被埋在南投名間鄉、八卦山空地，待女童被挖出時已成一具乾屍，目前母親彭女及陳男已遭法院裁定收押。如今女童最後身影也曝光，監視器畫面拍下，6月7日當天清晨6時許，女童被陳男粗魯的拉起左臂，一度雙腳騰空被拖入巷內，直到15小時後、當天晚間9時許陳男再度走出小巷時，手中多了個大提箱，但已未見女童身影。

▲▼南投4歲女童最後畫面曝光！光頭男拉進巷子…只拎「手提箱」出來。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲當天凌晨12時許陳男曾帶著女童外出，但卻放任女童獨自走在暗巷中。（圖／記者吳奕靖翻攝）

監視器畫面拍下，6月7日當天凌晨0時許，陳男還曾帶著女童外出，但陳對於女童似乎漠不關心，並未牽起小女童的手，放任年僅4歲的她獨自走在身後的小巷中，2人保持數公尺的距離，陳還頻頻回頭觀望；而小女童則是踏著小步伐一路跟著陳男前進，見陳男逐漸走遠，還一度快跑跟上。

▲▼南投4歲女童最後畫面曝光！光頭男拉進巷子…只拎「手提箱」出來。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲女童見陳男走遠，一度小快跑跟上。（圖／記者吳奕靖翻攝）

6月7日當天清晨6時許，陳男身影再度出現在巷口，帶著女童回到租屋處，期間陳男還粗魯地拉扯女童幼小的左手臂，連拖帶拉、快跑將女童扯入巷內，期間女童還一度被拉扯到雙腳騰空，幼小的身軀不敵，只能在半空中痛苦掙扎，而這也是4歲小女童生前的最後身影。

▲▼南投4歲女童最後畫面曝光！光頭男拉進巷子…只拎「手提箱」出來。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼南投4歲女童最後畫面曝光！光頭男拉進巷子…只拎「手提箱」出來。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲當天清晨6時許，陳男帶著女童回到租屋處，粗暴地將她拖入巷中。（圖／記者吳奕靖翻攝）

15個小時過後，當天晚間9時許陳男走出租屋處，身影再度出現在巷口，但不同的是身旁總跟著的女童已經不見蹤影，而陳男的手中則是多了一個大手提箱。警方推估，這時女童恐怕就已經遇害。

警方調查，女童平時都由外婆照顧，6月初由媽媽彭女帶往大里陳姓男友住處，隨後即失去聯繫，直到2個多月後警方偵破，才發現女童早已被殺害，並埋屍在名間鄉一處空地，挖出時已成乾屍。警方偵訊時，陳男矢口否認犯行，但檢警認為陳男、彭女涉案重大，經徹夜偵訊後，法院已於昨（4日）裁准2人羈押禁見，全案正進一步深入調查中。

▼15小時後、當晚9時許，陳男再度走出巷口時，手中多了一個大提箱，但女童已不見蹤影。（圖／民眾提供）

▲▼南投4歲女童最後畫面曝光！光頭男拉進巷子…只拎「手提箱」出來。（圖／民眾提供）

▲▼南投4歲女童最後畫面曝光！光頭男拉進巷子…只拎「手提箱」出來。（圖／民眾提供）

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
西班牙女愛上台灣美景　遭貨車撞壓水溝…魂斷恆春半島
驚悚巧合影片…中和2機車碰撞　騎士頭遭對向車輾過亡
快訊／再增2例確診！指揮中心下午臨時記者會
快訊／中和2機車碰撞　騎士倒地秒遭對向車輾斃
快訊／女手機搜尋「最猛凶宅」　從錦新大樓15樓墜落亡
疫情未穩定　《黑澀會》女星擁4執照「宣布離開台灣」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義民雄「鬼月送肉粽」！路線曝光…在地人超不解：亂跟風

西班牙女愛上台灣美景遇死劫　夜騎山道遭撞...魂斷恆春半島

驚悚畫面曝光！中和2機車碰撞倒地…騎士「噴飛對向車道」遭輾斃

快訊／宜蘭蘇澳竹筏翻覆「3人落海」！2男游上岸…1男尋獲已溺斃

快訊／新北中和2機車碰撞！騎士瞬間倒地…下秒「慘遭對向車輾斃」

26警路口臨檢！他一見緊急大轉彎　吊嘎男「雙重身分」曝

人妻勾結小王溺殺親夫！　搜尋紀錄見「浴缸、溺水」露餡遭逮

手機搜尋台北「最猛凶宅」　她設定路線圖後...從錦新15樓墜落亡

快訊／台北錦新大樓女子墜樓！倒防火巷「明顯死亡」　警封鎖調查

南投女童棄屍畫面曝！光頭男粗暴拉「小腳懸空」…15hrs後裝箱提出

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

2比特犬死纏緊咬路人超驚悚　熱心民眾幫忙慘遭波及釀3傷

阿KEN超自然牽起魏蔓的手　老司機撇步教你「如何牽手不尷尬」

進入宇宙？實測真空機玩轉物品　棉花糖瞬間腫大、可樂像「沸騰」

嘉義民雄「鬼月送肉粽」！路線曝光…在地人超不解：亂跟風

西班牙女愛上台灣美景遇死劫　夜騎山道遭撞...魂斷恆春半島

驚悚畫面曝光！中和2機車碰撞倒地…騎士「噴飛對向車道」遭輾斃

快訊／宜蘭蘇澳竹筏翻覆「3人落海」！2男游上岸…1男尋獲已溺斃

快訊／新北中和2機車碰撞！騎士瞬間倒地…下秒「慘遭對向車輾斃」

26警路口臨檢！他一見緊急大轉彎　吊嘎男「雙重身分」曝

人妻勾結小王溺殺親夫！　搜尋紀錄見「浴缸、溺水」露餡遭逮

手機搜尋台北「最猛凶宅」　她設定路線圖後...從錦新15樓墜落亡

快訊／台北錦新大樓女子墜樓！倒防火巷「明顯死亡」　警封鎖調查

南投女童棄屍畫面曝！光頭男粗暴拉「小腳懸空」…15hrs後裝箱提出

21歲男星半夜「大馬路脫褲露屁」全被攝！　清醒後4表情網全看傻

日本公認5大超有感瘦身食材！每天都在吃的「雞蛋」也上榜

嘉義民雄「鬼月送肉粽」！路線曝光…在地人超不解：亂跟風

西班牙女愛上台灣美景遇死劫　夜騎山道遭撞...魂斷恆春半島

寵物雲線上清倉第三波抽「破千澎派零食箱」　10種點心＋罐罐一次包回家

無邊際泳池眺望車水馬龍！城市裡的隱藏「空中露天泳池」飯店盤點

母女入境隱匿確診還搭便車　害他染新冠肺炎全身插管住院治療

掐死懷胎7月妻！狠男冷靜偽造上吊現場　殺機曝：第四胎「還是女兒」

6成上班族曾幫主管背黑鍋　專家教你如何自保

逛全聯驚見「鍋燒意麵」！媽媽整箱搬回家　網暴動：不用跟團了

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

社會熱門新聞

南投4歲女童遭埋！光頭男拉她進巷子…拎箱子出來

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

即／坦承混陸貨　加利老闆獲裁350萬交保

國道7-11貨車追撞水泥車　司機卡車內「小腿斷噴」慘死

北市媳婦留遺言輕生！婆婆：是她的問題

千萬豪宅頂樓凸一塊！　保全李宗瑞違建密室內部曝

即／高美濕地民宿情侶陳屍床上　老闆破門嚇傻報警

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

台南男「才剛來2發」房門秒打開

19歲大學生八通關古道墜亡　舅舅曝內幕

「林北口罩師」長文譙加利：每月多賺176萬

南投女童最後身影！光頭男粗暴拉「小腳懸空」

女15樓墜落亡　曾搜尋：最猛凶宅

更多熱門

相關新聞

4歲妹曾遭輾破頭　警揭神秘吹哨人

4歲妹曾遭輾破頭　警揭神秘吹哨人

南投一名4歲女童3日疑遭媽媽陳姓男友殺害後，遺體被包裹多層黑色塑膠袋，埋屍八卦山上。據最新曝光的監視器畫面，女童疑似6月7日就不幸死亡。知情人士透露，陳嫌其實相當狡猾，警方不眠不休地偵辦，內心相當氣憤且不捨，得知她生日剛過，默默許願，一定要抓到兇手盼當「最後生日禮物」送給她。

北投某幼兒園傳施暴　媽心碎：瘀青還沒消

北投某幼兒園傳施暴　媽心碎：瘀青還沒消

南投女童不排除生前被餵毒…高大成曝：洗膀胱就知

南投女童不排除生前被餵毒…高大成曝：洗膀胱就知

性侵女友女兒！3歲親骨肉「床邊直擊」

性侵女友女兒！3歲親骨肉「床邊直擊」

4歲女童遺體遭埋南投！棄屍兇嫌稱她在廁所溺斃

4歲女童遺體遭埋南投！棄屍兇嫌稱她在廁所溺斃

關鍵字：

南投女童4歲埋屍名間乾屍

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

25歲正妹哭求復合...渣男喊價40萬　她絕望輕生

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

南投4歲女童遭埋！光頭男拉她進巷子…拎箱子出來

短裙妹護男友！路邊纏鬥2男被讚翻

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

蔡依林染「超前衛髮色」　網看傻：媽啊

即／坦承混陸貨　加利老闆獲裁350萬交保

看「婆婆殺了我」二伯感觸超深！

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

陳文杰假動作　富邦開心後傻眼

國道7-11貨車追撞水泥車　司機卡車內「小腿斷噴」慘死

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

北市媳婦留遺言輕生！婆婆：是她的問題

Jessi脫稿提問：哥抽菸嗎？　「戒菸大使」金希澈崩潰了

更多

最夯影音

更多
林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！
煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面