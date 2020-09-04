南投女童遭虐殺成乾屍！不排除生前被餵毒…高大成曝：洗膀胱就知

▲高大成表示，就算女童已變成乾屍還是可以驗是否有毒品反應。（資料圖／東森新聞）

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

南投縣名間鄉3日爆出一起殺童埋屍案！一名4歲女童疑似遭生母的陳姓男友虐殺，埋屍陳男位於南投縣名間鄉的老家。由於陳男有毒品、詐欺前科，警方不能排除女童遭餵毒的可能性，但是否有遭到餵毒，仍要等法醫研究所檢驗報告出爐才能確認。對此，法醫高大成表示，雖然女童遺體已經成為乾屍，但透過腎臟等部位的檢體，還是能驗出有無毒品反應。

據了解，女童平時由外婆照顧，6月中旬被媽媽帶到陳姓前男友台中大里的家中，孰料卻遭毒手，死後被埋屍於陳男南投老家，遺體挖出時，雖被黑色塑膠袋包裹住，但仍變成一具乾屍。

參與過多起重大刑案偵辦的知名法醫高大成接受《ETtoday新聞雲》電訪時表示，雖然女童被找到時已經成為乾屍，但要驗是否有毒品反應仍相當簡單，只要查看心臟內是否仍有殘留的血液就可檢驗，若是採不到血跡，也可取死者「腎臟」、「肝臟」等組織，或是將膀胱、腎臟沖洗過後，將屍水留下檢驗，女童是否有遭到餵毒便可揭曉。

▲南投女童遭埋屍雞寮旁，屋主見警上門嚇傻。（圖／記者李忠憲翻攝）

事發過後，警方循線找到陳男，陳矢口否認施暴殺害女童，表示屍體已被他帶到名間鄉的老家附近埋藏。警方認為彭女、陳嫌涉有重嫌，因此將他們帶回偵訊。另一名蔡姓友人也疑似涉案，被列為第三嫌疑人，3人被依殺人、棄屍罪送辦；南投地檢署徹夜偵訊後認為，女童生母及其男友涉案重大，且有串供逃亡滅證之虞，向法院聲請羈押獲准。

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