4歲女童慘遭虐殺...生前險被撞死詐保金！頭骨破裂20公分疤痕曝

▲遭虐殺埋屍的女童短髮比YA，額頭有長長疤痕。（圖／女童生父授權提供）

記者李忠憲／台中報導

檢警偵辦4歲女童疑遭虐殺埋屍案，事件引起社會悲憤，而女童可愛模樣也隨之曝光！照片中，女童比YA手勢，圓又大的雙眼十分惹人憐，但額頭上長約20公分的傷疤，就是涉嫌埋屍的陳姓男子開車撞她留下的，令人難過。女童生父哽咽表示，這是他唯一一張女兒照片，前妻毀諾沒善盡照顧之責，他也無法見到女兒最後一面，成為人生最大遺憾！

南投3日傳出驚人的殺害4歲女童埋屍案，檢警追查認為女童彭姓生母與前同居人陳姓男子涉嫌傷害致死、遺棄屍體罪聲押禁見獲准，也將持續追查相關案情與蒐集相關物證。女童外婆不敢置信，更爆出女童在今年2月被陳男載到南投玩時，倒車撞女童導致顱骨骨折，住院1個月才恢復，懷疑有詐領保險金之嫌。檢警也將此列為重要線索，懷疑女童在當時就已遭虐。

▲女童生父看著身邊最後一張女童照片，怒斥生母毀諾。（圖／女童生父授權提供）

女童生父也出面控訴女童生母彭女，並拿出身邊唯一一張女童生前照。照片中，女童頭部因車禍，額頭留有兩道長約20公分的疤痕。她短髮模樣則是因為車禍後剃光，看似一名小男生，但天真稚氣仍可看出她天性開朗活潑。

女童生父哽咽表示，前妻（指彭女）承諾要照顧女兒，直到新聞報導女兒已成屍體還被埋到土裡，讓他完全不敢相信。他嘆氣說，行兇陳姓男子是他國中同學的哥哥，小時候就熟。陳男出社會後犯毒入監，數年後找上他，不久竟發現，陳男跟他太太也就是彭女用LINE搞曖昧，才發現自己已戴綠帽。

他說，彭女見東窗事發竟直接要求離婚，陳男更經常以暴力威脅他，他只好簽下離婚協議書。一對子女因都是岳母照顧，他沒有去爭取監護權。離婚後，彭女卻經常用孩子當藉口跟他要錢，他內心愧疚，盡力給錢彌補，卻不知彭女是把孩子當搖錢樹。

他也說，他「用錢買孩子的見面機會」，沒想到彭女竟沒有遵守承諾好好照顧孩子，新聞曝光後才知受害的是自己的女兒，他無法原諒前妻與陳男的惡行，希望檢察官查明女兒死因，讓2人付出代價。

・一抹逆齡

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