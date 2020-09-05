　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

4歲女童慘遭虐殺...生前險被撞死詐保金！頭骨破裂20公分疤痕曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼遭虐殺埋屍的女童生父出面泣訴。（圖／女童生父授權提供）

▲遭虐殺埋屍的女童短髮比YA，額頭有長長疤痕。（圖／女童生父授權提供）

記者李忠憲／台中報導

檢警偵辦4歲女童疑遭虐殺埋屍案，事件引起社會悲憤，而女童可愛模樣也隨之曝光！照片中，女童比YA手勢，圓又大的雙眼十分惹人憐，但額頭上長約20公分的傷疤，就是涉嫌埋屍的陳姓男子開車撞她留下的，令人難過。女童生父哽咽表示，這是他唯一一張女兒照片，前妻毀諾沒善盡照顧之責，他也無法見到女兒最後一面，成為人生最大遺憾！

南投3日傳出驚人的殺害4歲女童埋屍案，檢警追查認為女童彭姓生母與前同居人陳姓男子涉嫌傷害致死、遺棄屍體罪聲押禁見獲准，也將持續追查相關案情與蒐集相關物證。女童外婆不敢置信，更爆出女童在今年2月被陳男載到南投玩時，倒車撞女童導致顱骨骨折，住院1個月才恢復，懷疑有詐領保險金之嫌。檢警也將此列為重要線索，懷疑女童在當時就已遭虐。

▲▼遭虐殺埋屍的女童生父出面泣訴。（圖／女童生父授權提供）

▲女童生父看著身邊最後一張女童照片，怒斥生母毀諾。（圖／女童生父授權提供）

女童生父也出面控訴女童生母彭女，並拿出身邊唯一一張女童生前照。照片中，女童頭部因車禍，額頭留有兩道長約20公分的疤痕。她短髮模樣則是因為車禍後剃光，看似一名小男生，但天真稚氣仍可看出她天性開朗活潑。

女童生父哽咽表示，前妻（指彭女）承諾要照顧女兒，直到新聞報導女兒已成屍體還被埋到土裡，讓他完全不敢相信。他嘆氣說，行兇陳姓男子是他國中同學的哥哥，小時候就熟。陳男出社會後犯毒入監，數年後找上他，不久竟發現，陳男跟他太太也就是彭女用LINE搞曖昧，才發現自己已戴綠帽。

他說，彭女見東窗事發竟直接要求離婚，陳男更經常以暴力威脅他，他只好簽下離婚協議書。一對子女因都是岳母照顧，他沒有去爭取監護權。離婚後，彭女卻經常用孩子當藉口跟他要錢，他內心愧疚，盡力給錢彌補，卻不知彭女是把孩子當搖錢樹。

他也說，他「用錢買孩子的見面機會」，沒想到彭女竟沒有遵守承諾好好照顧孩子，新聞曝光後才知受害的是自己的女兒，他無法原諒前妻與陳男的惡行，希望檢察官查明女兒死因，讓2人付出代價。

一抹逆齡

【更多新聞】

光頭男強拖4歲女童「開車輾頭詐保」　吹哨神祕人曝！生日隔天破案

倒車撞傷女童…疑想詐領保險金！乾爹「7個月後」虐殺她再埋屍

南投4歲女童遭「虐殺埋屍」！　生母及男友遭羈押禁見

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
馬西屏爆被外邪入侵「有死劫」　消失螢光幕有原因
弟弟女友全裸睡著跌下床　哥哥凍未條扶上床性侵
iPhone 12 預估起價23000元　全系列容量、首發價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

情趣用品店偷賣「神仙水」！桃警執行「除暴專案」送辦470人

加利科技工廠外屁孩「灑口罩」怒譙：黑心貨　想上新聞隔天成真了

影／桃園醉男砸毀19汽車玻璃 ...2支鋁棒打到彎　嗆警：要升官來找我

全裸爛醉妹跌下床！男友哥一見秒奮起…趁弟還沒回家扶上床侵犯

林明進交保後低調現身：沒有委屈　13分鐘快閃…工廠開放民眾退貨

人夫偷吃6年無限交纏！北正宮、南小三…她自爆懷孕嗆：我才是最愛

20年義消小隊長「救災衝第一」　摸蛤失蹤66小時…家屬向天公伯討人

4歲女童慘遭虐殺...生前險被撞死詐保金！頭骨破裂20公分疤痕曝

蒙古國男大生狂歡帶妹夜騎　遇警落跑...再衝廁所催吐1.5小時

女童遭棄屍…生日當天被尋獲！民俗專家曝巧合：好兄弟有業績壓力

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

薔薔辯論狂嗆「妳那麼沒價值嗎」超失控　沈玉琳收視破1...和Melody比基尼遊瑞光路

進入宇宙？實測真空機玩轉物品　棉花糖瞬間腫大、可樂像「沸騰」

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

「醫好了也沒用」醫生勸換工作 大胃王職傷重:考慮退出YT圈

情趣用品店偷賣「神仙水」！桃警執行「除暴專案」送辦470人

加利科技工廠外屁孩「灑口罩」怒譙：黑心貨　想上新聞隔天成真了

影／桃園醉男砸毀19汽車玻璃 ...2支鋁棒打到彎　嗆警：要升官來找我

全裸爛醉妹跌下床！男友哥一見秒奮起…趁弟還沒回家扶上床侵犯

林明進交保後低調現身：沒有委屈　13分鐘快閃…工廠開放民眾退貨

人夫偷吃6年無限交纏！北正宮、南小三…她自爆懷孕嗆：我才是最愛

20年義消小隊長「救災衝第一」　摸蛤失蹤66小時…家屬向天公伯討人

4歲女童慘遭虐殺...生前險被撞死詐保金！頭骨破裂20公分疤痕曝

蒙古國男大生狂歡帶妹夜騎　遇警落跑...再衝廁所催吐1.5小時

女童遭棄屍…生日當天被尋獲！民俗專家曝巧合：好兄弟有業績壓力

情趣用品店偷賣「神仙水」！桃警執行「除暴專案」送辦470人

中職／羅傑斯對決江國豪　運彩看好兄弟3連勝

加利科技工廠外屁孩「灑口罩」怒譙：黑心貨　想上新聞隔天成真了

頂客族造就小坪數趨勢！他好奇「暗廳」會成主流嗎　專家秒否定

3女星連環撞衫！Jisoo與Joy演繹貴氣編織裙　網：看讚數就知勝負

中職／猛威爾VS翁瑋均　運彩開盤看好統一獅

4星酒店「免費升等公寓式」　他識破暗黑BUG：別住！網驚藝人推薦

馬西屏爆被外邪入侵「年底前有死劫」　消失《關鍵時刻》代言反增

美指陸干預最積極總統大選　華春瑩：光看就眼花「不想被牽扯」

明年起含瘦肉精美豬「全豬開放進口」　陳時中：初期「逐批查驗」

胖男吃壯陽藥「40分鐘對決外送茶」竟暴斃　全裸美眉嚇歪急穿衣落跑

社會熱門新聞

南投4歲女童遭埋！光頭男拉她進巷子…拎箱子出來

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

即／坦承混陸貨　加利老闆獲裁350萬交保

國道7-11貨車追撞水泥車　司機卡車內「小腿斷噴」慘死

北市媳婦留遺言輕生！婆婆：是她的問題

南投女童最後身影！光頭男粗暴拉「小腳懸空」

西班牙女愛台灣美景　夜騎山道遇死劫

即／高美濕地民宿情侶陳屍床上　老闆破門嚇傻報警

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

千萬豪宅頂樓凸一塊！　保全李宗瑞違建密室內部曝

即／新北中和2機車碰撞！　騎士倒地遭對向車輾斃

女15樓墜落亡　曾搜尋：最猛凶宅

驚悚畫面曝！中和2機車碰撞倒地…騎士「噴飛對向車道」遭輾斃

更多熱門

相關新聞

南投女童最後身影！光頭男粗暴拉「小腳懸空」

南投女童最後身影！光頭男粗暴拉「小腳懸空」

台中一名4歲女童疑似遭到母親的陳姓男友虐殺，屍體還被埋在南投名間鄉、八卦山空地，待女童被挖出時已成一具乾屍，目前母親彭女及陳男已遭法院裁定收押。如今女童最後身影也曝光，監視器畫面拍下，6月7日當天清晨6時許，女童被陳男粗魯的拉起左臂，一度雙腳騰空被拖入巷內，直到15小時後、當天晚間9時許陳男再度走出小巷時，手中多了個大提箱，但已未見女童身影。

4歲妹曾遭輾破頭　警揭神秘吹哨人

4歲妹曾遭輾破頭　警揭神秘吹哨人

北投某幼兒園傳施暴　媽心碎：瘀青還沒消

北投某幼兒園傳施暴　媽心碎：瘀青還沒消

南投女童不排除生前被餵毒…高大成曝：洗膀胱就知

南投女童不排除生前被餵毒…高大成曝：洗膀胱就知

性侵女友女兒！3歲親骨肉「床邊直擊」

性侵女友女兒！3歲親骨肉「床邊直擊」

關鍵字：

女童虐待埋屍生父傷害致死南投

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

25歲正妹哭求復合...渣男喊價40萬　她絕望輕生

南投4歲女童遭埋！光頭男拉她進巷子…拎箱子出來

短裙妹護男友！路邊纏鬥2男被讚翻

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

看「婆婆殺了我」二伯感觸超深！

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

蔡依林染「超前衛髮色」　網看傻：媽啊

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

《黑澀會》米奇「宣布離開台灣」

陳文杰假動作　富邦開心後傻眼

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

即／坦承混陸貨　加利老闆獲裁350萬交保

國道7-11貨車追撞水泥車　司機卡車內「小腿斷噴」慘死

普渡關籠6柴！網見反差景象笑噴

更多

最夯影音

更多
林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！
煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面