「奪妻殺女」狠男竟是麻吉哥！父私訊護女遭毆：他還得意秀體罰照

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中4歲女童遭母親同居男友陳男虐殺、裝箱，並帶往南投名間老家空地埋屍2個月，案情曝光後引起輿論譁然。女童生父哽咽地表示，兇手陳男是他國中同學的哥哥，2人自小就認識，不料陳男竟「奪妻殺女」親手摧毀了他的人生；就連今年2月間，女兒遭陳男倒車撞成重傷，他私訊質問後，竟還遭陳押走痛毆，且陳還當場展示體罰小兄妹的照片，臉上滿是得意，種種惡行令女童生父憤恨難平。

南投3日驚爆4歲女童埋屍案，檢警追查，認為女童彭姓生母、及其陳姓同居男友涉嫌虐殺女童，昨（4日）將2人依傷害致死、遺棄屍體罪聲押禁見獲准，同時持續釐清相關事證。女童外婆得知噩耗後不敢置信，更爆出孫女今年2月份時曾被陳男帶到南投玩，不料陳倒車時卻不慎撞到女童，造成顱骨骨折，住院1個月才恢復，還在頭上留下長長疤痕；檢警也因此懷疑陳男有詐領保險金之嫌，將其列為重要線索追查，懷疑女童早在當時就已經受虐。

▲女童生父出面泣訴陳男「奪妻殺女」惡行。（圖／女童生父授權提供）

如今女童的生父也出面，語帶哽咽地表示，陳嫌是他國中好友的哥哥，2人自小就熟識，幾乎可以說是一起長大；但陳嫌在人生路上走歪，出社會後因販毒入監，不料出獄後竟與妻子彭女搭上線，2人在LINE對話中大搞曖昧，硬生生在他頭上扣了頂綠帽。

女童生父表示，在被發現出軌後，彭女竟直接開口要求離婚，再加上陳嫌暴力脅迫，他無奈之下只得隱忍，將所有苦楚往肚裡吞，含淚簽下離婚協議書，被迫接受家庭破碎的事實；由於與妻生下的一對子女平時一直都是由岳母照顧，因此離婚後他也未積極爭取孩子的監護權，不料彭女卻以此為藉口，以孩子學費等藉口頻頻開口要錢。女童生父自知未盡父親責任，心中對孩子頗有愧疚，因此金錢方面也任由前妻予取予求，盡力給錢彌補，心中只盼小兄妹能過得安好，殊不知彭女卻只是把孩子當成搖錢樹。

「我等於是用錢買下與孩子見面的機會，沒想到她（彭女）卻沒有遵守承諾，好好照顧孩子！」想到女兒，女童生父言談間不禁哽咽，表示女兒2月時被陳男倒車撞成重傷，當時他就曾私訊質問、咒罵陳男，不料卻遭陳押走毒打，期間陳還向他展示體罰小兄妹倆「做拱橋」的照片，一臉得意洋洋。女童生父自知無力保護自己的孩子，心中的愧疚感只有更深。

如今女兒活活遭到陳男虐殺埋屍，女童生父見不到愛女最後一面，悲憤痛斥陳嫌的惡行實在太可惡，希望法律能夠給他制裁，還給來不及長大的女兒一個公道。

▼女童2月間遭陳男倒車撞成重傷、顱骨骨折，小小的頭上留下深深的傷疤。（圖／女童生父授權提供）