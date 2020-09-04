北投某幼兒園傳施暴！忘帶湯匙遭用力巴頭　媽心碎：瘀青1週沒消

▲女童臉頰還留有瘀青。（圖／女童家長授權提供）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市北投區某私立幼兒園日前被家長踢爆老師管教不當，年幼的孩童僅因為忘記帶湯匙來上課，竟就遭到新來的老師用力拍打，且其他老師還幫忙掩護。母親從女兒口中得知後心碎表示，「有需要這樣對待一個向妳求助的孩子嗎？」孩子換老師後幾乎天天因小事被打、被罵，且還不是個案，班上也有其他同學受害。對此，園方則否認有此事。

這名媽媽在臉書上痛訴，女兒的班上自8月20日起，就由年輕的黃老師與原有的陳老師一同帶班，由於當天孩子忘記帶湯匙去上課，因此便向新來的黃老師求助。媽媽看見平時什麼都不怕的女兒竟罕見流淚，不禁起疑；女兒哭訴，黃老師不但沒有出借湯匙，還要求她「自己用手抓東西吃」。

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媽媽而後便發訊息向班上老師確認，而陳老師則回覆，「不可能像孩子說的那樣，她們有給姐姐湯匙用」，因此媽媽也就相信了。隔天，媽媽在女兒書包發現了「一整張」卡通貼紙，由於擔心孩子是拿了同學的東西，因此再三確認來源為何；在女兒指稱貼紙為陳老師所給後，媽媽也發訊息向老師確認，最後竟挖出一連串的施暴真相。

▲媽媽指控陳老師幫忙掩護。（圖／女童家長授權提供）

8月30日晚間，女兒在洗澡時向媽媽小聲表示，「老師說，不可以跟爸爸媽媽說」、「拿了貼紙，不可以跟爸爸媽媽說，在學校被老師打的事情」。其實早在27日時，女兒就曾指認黃老師對她施暴，而陳老師則是包庇、掩護。

媽媽引述孩子的話，自從沒帶湯匙那天，黃老師不但不借用餐具、叫她用手自己抓飯，甚至還在過程中拍打女童頭部。由於孩子吃飯速度不快，因此老師會打頭、打背，甚至在孩子堅持自己吃飯的情況下，仍用力、大口的餵食，讓年幼的孩童差點吐出來。

此外，孩子漸漸變得不愛玩水、洗澡、上廁所、睡覺，媽媽詢問後才知道，原來之前女兒在午休時間想上廁所時，因為太急而不小心尿出來，豈料老師竟就在廁所內打孩子的臉，還從背後用力巴頭。

▲女兒臉上的傷已經過了一個禮拜仍有痕跡。（圖／女童家長授權提供）

媽媽心碎表示，「姐姐說，不要打人的黃老師，要林老師回來」，自從換了新老師後，女兒幾乎天天都會因為一些小事情而被打、被罵，且「不是只有她一個人被打」，而園方也一直給不出合理的交代。

不少網友看到貼文後紛紛打抱不平，「用貼紙堵住小朋友的嘴…學校只想冷處理吧」、「老師居然用這種方式教育幼苗」、「不管孩子說不說出真相，難道她臉上的瘀傷都不用解釋嗎」、「這種老師超不適任」。

而後，媽媽也在留言處現身回應，根據園方的說詞，除了公共區域外，教室內都沒有安裝監視器。此外，她也強調，事發當晚就已經前往榮總驗傷，醫生告訴她，孩子臉上的瘀青是「被人打傷的，不是東西撞到的」，而事隔一週，女兒臉上的瘀青都還沒消，可見出手力道有多大。

對此，《ETtoday新聞雲》記者致電給該幼兒園後，園方表示，「沒有這件事」，日後也會再發布聲明稿，目前仍在研擬方向、還在處理當中。記者再次致電確認後續情形時，某值班老師則回應，這之間「應該有一些誤會」，目前園長正與長官開會，她不便多做說明。

▼女兒遭新來的老師「過度管教」。（圖／翻攝自Facebook）