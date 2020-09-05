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光頭男強拖4歲女童「開車輾頭詐保」　吹哨神祕人曝！生日隔天破案

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▲▼南投4歲女童最後畫面曝光！光頭男拉進巷子…只拎「手提箱」出來。（圖／民眾提供）

▲南投4歲女童最後畫面曝光。（圖／民眾提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

南投一名4歲女童3日疑遭媽媽陳姓男友殺害後，遺體被包裹多層黑色塑膠袋，埋屍八卦山上。據最新曝光的監視器畫面，女童疑似6月7日就不幸死亡。知情人士透露，陳嫌其實相當狡猾，警方不眠不休地偵辦，內心相當氣憤且不捨，得知她生日剛過，默默許願，一定要抓到兇手盼當「最後生日禮物」送給她。

4歲女童平時由外婆照顧，直到6月被29歲彭姓生母帶到37歲陳姓前男友大里的家中，至此音訊全無。據《三立新聞網》報導，陳男不願坦承有殺害、虐死女童，警訊時避重就輕表示她是自己在廁所溺斃的，死後約一星期，才將女童遺體用黑色塑膠袋包裹起來，帶回南投名間鄉大庄村老家旁的農地埋起來。

▲南投女童遭埋屍雞寮旁，屋主見警上門嚇傻，「都沒聞到味道」。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲南投女童遭埋屍雞寮旁。（圖／記者李忠憲翻攝）

報導稱，整起案件會曝光，全因一名正義人士寫神秘檢舉信給南投地檢，內容指出，有4歲女童遇害。檢方掌握情資後和南投警方於8月24日成立專案小組，發現女童母親和陳男涉嫌重大，在9月2日這天，也就是女童的生日拘提2人到案，不斷地偵訊後終於突破他們心防，在3日清晨巡或到女童遺體。

女童的遭遇令人鼻酸又氣憤，連承辦的警方都感到相當不捨女童的遭遇。知情人士透露，陳嫌其實相當狡猾，得知警方已鎖定他後，就不斷換車躲避查緝，而整起案件會那麼「保密」、「小心」等，就是怕嫌犯落跑，真相沒辦法被找出，所以辦案過程檢警才會如此地縝密。

承辦警方如此地鍥而不捨，知情人士說，除了是警方辦案的職責外，也是對女童的不捨，深知9月2日就是女童的生日，辦案的檢警默默對她喊話，要幫她抓到兇手、討公道，「就想給她，給這個妹妹最後一個生日禮物，想把破案當禮物送給她。」

▲▼南投4歲女童最後畫面曝光！光頭男拉進巷子…只拎「手提箱」出來。（圖／民眾提供）

▲光頭男只拎「手提箱」出來。（圖／民眾提供）

根據最新曝光的監視器畫面，可以看到陳男與女童最後的身影為6月7日，當日凌晨0時，陳男與女童一起行動，但兩人相距至少10公尺。同日凌晨6時許，陳男拉著女童往前，但對方不斷掙扎，陳男直接單手拉著女童的左手，騰空將對方帶進巷內；直到晚間9時許，畫面僅剩陳男單獨走出，手上提著碩大的箱子，女童也不見身影。

案件爆發後，台中市社會局今出面表示，女童生前曾被通報2筆兒少保護通報紀錄，其中一筆為陳男倒車時因視線死角，撞傷女童，導致女童顱骨骨折，但經社工訪視評估，列為意外事件。

據悉，女童家屬懷疑陳男2月間撞倒女童時，恐怕早已開始虐童，另外認為陳男開車撞倒女童，可能是想詐領保險金；對此，檢警表示，目前無法證實，將持續深入調查。

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