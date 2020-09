賀吉普離台　蔡英文期盼共同催生台灣直航布拉格班機

▲布拉格市長賀吉普。(圖/翻攝自Twitter/蔡英文 Tsai Ing-wen)

記者蘇晏男/台北報導

捷克布拉格市長賀吉普8月30日隨該國參議院長韋德其率領的外交團訪台,並將於4日晚間啟程返航。對此,總統蔡英文晚間6時半許發推特回應,好高興再見到賀吉普,實現台捷直航有助更鞏固兩國情誼,台灣永遠將您視為親密且堅定的盟友。

賀吉普4日上午與台北市長柯文哲見面,並在致詞時提到,首先謝謝台北市市長柯文哲達成承諾,希望疫情過後歡迎柯文哲來到布拉格,未來可以進行合作;而現在他們也可以學學台北防疫經驗,因為他們城市的個案還在增加,但是他也要強調,這次他們來到台北,有做多次檢驗,而且都是陰性的。

另外,賀吉普說,希望很快有台北到布拉格的直航班機,已經有跟華航討論,這會增加雙方之間的友好關係。文化藝術方面,會有兩個重要活動,就是明年的展覽和明年來台表演的布拉格交響樂團。

▼蔡英文曾在2019年3月30日接見賀吉普。(圖/翻攝蔡英文臉書)

Great to see you again, Mayor @ZdenekHrib. Let’s keep the bond between our two nations strong, & work towards a direct flight between our incredible capitals. #Taiwan will always consider you a dear friend & staunch ally. pic.twitter.com/SkrL96fCaE