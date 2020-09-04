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賀吉普離台　蔡英文期盼共同催生台灣直航布拉格班機

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▲布拉格事長賀吉普。（圖／翻攝自Twitter／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲布拉格市長賀吉普。（圖／翻攝自Twitter／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

捷克布拉格市長賀吉普8月30日隨該國參議院長韋德其率領的外交團訪台，並將於4日晚間啟程返航。對此，總統蔡英文晚間6時半許發推特回應，好高興再見到賀吉普，實現台捷直航有助更鞏固兩國情誼，台灣永遠將您視為親密且堅定的盟友。

賀吉普4日上午與台北市長柯文哲見面，並在致詞時提到，首先謝謝台北市市長柯文哲達成承諾，希望疫情過後歡迎柯文哲來到布拉格，未來可以進行合作；而現在他們也可以學學台北防疫經驗，因為他們城市的個案還在增加，但是他也要強調，這次他們來到台北，有做多次檢驗，而且都是陰性的。

另外，賀吉普說，希望很快有台北到布拉格的直航班機，已經有跟華航討論，這會增加雙方之間的友好關係。文化藝術方面，會有兩個重要活動，就是明年的展覽和明年來台表演的布拉格交響樂團。

▼蔡英文曾在2019年3月30日接見賀吉普。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▼總統蔡英文接見布拉格賀吉普市長。（圖／翻攝蔡英文臉書）

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