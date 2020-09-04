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國民黨批「衛福部保證破功」：連口罩都混充如何管控美豬進口？

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▲國民黨文傳會4日上午記者會。（圖／記者徐政璿攝）

▲國民黨文傳會4日上午記者會。（圖／記者徐政璿攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對政府開放瘦肉精美豬及「加利科技公司」被查獲以陸製口罩混充實名製口罩，國民黨文傳會4日批評，在衛福部三令五申要求下，加利身為口罩國家隊卻出包違規，這讓民眾如何信任衛福部能做好含瘦肉精美豬進口後的產地標示管控？為防重蹈覆轍衝擊食安，呼籲蔡政府應該以人民的健康為重，重新檢討含瘦肉精美豬進口的政策。

國民黨文傳會4日上午召開「口罩已混充，蔡政府能管好瘦肉精美豬？」記者會，質疑衛福部三申五令要求徵用實名制醫用口罩不得冒用MIT或以非醫用混充，但仍發生身為口罩國家隊的加利科技公司進口陸製非醫用口罩，分裝改標後混充實名制醫用口罩出貨，這讓台灣民眾如何信任衛福部能做好含瘦肉精美豬進口後的產地標示管控？

國民黨強調，非醫療用口罩進口的掌控較為單純，相對地，含瘦肉精美豬進口後，運用於加工製品的種類繁多，銷售管道也眾多，產地標示的管控更為複雜，若衛福部連口罩國家隊的混充情況，事前都無法做好妥適且嚴密的控管，令人質疑衛福部有能力為人民食的安全做好把關嗎？

有關含瘦肉精美豬進口，國民黨舉出，第一，衛福部未依據《食品安全衛生管理法》第4條規定，召開食品風險評估諮議會；第二，原產地標示的規範未完備；第三，美豬各部位含瘦肉精的安全容許量尚未訂定等。

對此，國民黨表示，衛福部相關的準備工作、配套措施皆未完善，即貿然宣布開放含瘦肉精美豬進口，難免讓社會大眾質疑，這恐將重蹈國家口罩隊混充的覆轍，衝擊人民的食用安全。

至於國家口罩隊混充非醫療口罩，國民黨指出，加利科技公司先前已經有違反規定的紀錄，但僅是罰款了事，導致更多的非醫療口罩流入市面，而衛福部長陳時中又透露還有一家有類似情況，但顯然衛服部已有掌握，但調查進度緩慢，若因此造成更多不符合規定的口罩出貨，衛福部擔當得起危害國人健康的責任嗎？

國民黨強調，不論是口罩國家隊或含瘦肉精美豬進口，衛福部信誓旦旦的保證已經破功，以口罩國家隊混充非醫療型口罩為證，大家已經無法信賴衛福部有能力做好含瘦肉精美豬進口後的產地標示管制，「我們不能將人民的健康寄託在衛福部毫無公信力的保證上」，呼籲蔡政府應該以人民的健康為重，重新檢討含瘦肉精美豬進口的政策。

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