國軍透氣戰鬥衫用完要交還？　陸軍駁斥：每人2件無須繳回

▲國防部去年於例行記者會上展示「透氣戰鬥衫」。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

國防部於去年7月正式公開新式「透氣戰鬥衫」，並且撥發6000件至各作戰區，不過有軍事專家近日指出，這批透氣衫退伍後竟要交還，批評「勤儉建軍」成了「勤儉賤軍」。對此，陸軍後勤指揮部4日表示，年度服裝採購已陸續籌獲，並改以「個人服裝」撥發救災官兵每人2件，並於「國軍服裝資訊系統」登錄領用紀錄，任務結束無須繳回。

行政院長蘇貞昌去年指示，要求國防部應研製救災專用服裝，去年7月18日因應丹娜絲颱風所導引的熱帶低氣壓，陸軍機步333旅的救災官兵也首度穿上「透氣戰鬥衫」，在屏東縣林邊鄉公所進行災防整備作業，國防部隨後在23日的例行記者會上，安排3位333旅官兵身著透氣戰鬥衫，正式向外界介紹新式救災裝。

不過有媒體日前報導，長期關心國軍裝備的軍事家們發現，這批「透氣戰鬥衫」退伍後竟然要交還，批評「勤儉建軍」成了「勤儉賤軍」，質疑透氣戰鬥衫若穿破了該怎麼歸還。

對此，陸軍後勤指揮部4日表示，國軍「救災服裝」因初期籌購數量有限，為即時滿足救災官兵穿著需求，採「團體服裝」管理方式撥發使用，而非「個人服裝」，因此須辦理繳回。

陸軍後勤指揮部強調，目前年度服裝採購已陸續籌獲，已修正改為「個人服裝」撥發救災官兵每人2件，並於「國軍服裝資訊系統」登錄領用紀錄，任務結束無須繳回。