　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

軍人節前夕追悼黑鷹殉職8官兵　吳怡農：國軍改革才是尊重逝者

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲吳怡農。（資料照／記者許展溢攝）

▲吳怡農。（資料照／記者許展溢攝）

記者蘇晏男／台北報導

明天就是93軍人節，民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農2日晚間在臉書追悼年初在黑鷹直升機事件罹難的8位國軍，並期盼政府和軍方針對制度性問題做出改變。此外，該篇貼文也附上一部1分32秒影片，強調「支持國軍，支持改革」。

吳怡農表示，為了哀悼黑鷹直升機殉職將士，軍事單位降半旗3天，國防部在台北賓館設置追思會場，出動憲兵敞篷引導車、重型機車、警備車、靈車，共31輛車進行長達13公里的移柩儀式；事發三個月後，大直博愛營區設立「0102 事件」紀念碑。

「對於為國家奉獻生命的弟兄，追思與紀念是絕對要做的事。同時，我們也期盼政府和軍方針對制度性的問題作出改變，讓悲劇不再發生。」吳怡農指出，軍人把歲月、生命、與家人相處的時間、個人的夢想與追求，都給了國家，除了稱他們為英雄「，讓我們用行動展現對軍人的支持：勇於檢討、立刻改變，才是向國軍最有誠意的致敬」。

另外，吳怡農也附上影片，內容寫道，黑鷹直升機墜毀已經過244天，政府卻表示完整的調查報告要等到事件後1年才會公布，然而這段時間，國軍的意外仍不斷地發生。面對各界提出對黑鷹直升機墜毀的多項疑問，「或許更重要的是，長期累積的管理文化問題如何解決」，而非只留下一座紀念碑。

他也強調，檢討是一件痛苦的事情，可是檢討後的改變，才是真正地尊重失去的生命，這些改變，讓軍人有更好的工作環境，這才是向他們致敬的最好方式，支持國軍，支持改革。

吳怡農臉書1分32秒影片全文：

你是否還記得，我們那一天，失去了八位軍人的生命，包括參謀總長沈一鳴。2020年1月2日，這是UH-600M黑鷹直升機墜毀的日子，事件已經過了244天，政府卻告訴我們，完整的調查報告，要等到事件後一年才會公布，而這段時間，國軍的意外仍然不斷地發生。

我們試著透過各種管道，詢問國防部跟消防署，也請教民間急救專家，還有國內外的飛行官，我們透過參與當天搜救任務的山友陳秋霞，請她帶我們重回那座山，沿著搜救的路線，還原當時的狀況。

各界其實提出了許多疑問，比如說飛行員的訓練資源是否不足？正副駕駛的分工是否不明？第一時間為什麼找不到這麼重要的軍機？政府機關之間是不是缺乏協調機制？還有搜救過程中，當天這麼多的錯誤資訊來自哪裡？或許更重要的是，長期累積的管理文化問題如何解決。

國軍的任務不可能因為意外而停止，面對我們已經知道的問題，現在就需要去改變，我們不可以只留下一座紀念碑。檢討是一件痛苦的事情，可是檢討後的改變，才是真正地尊重我們所失去的生命，這些改變，讓我們軍人有更好的工作環境，這才是向他們致敬的最好方式，支持國軍，支持改革。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
北市國小師狂戀10歲蘿莉！　租屋同居擁吻求婚：等妳18歲
同樣都叫工程師...薪資卻不一樣！　網曝「這關鍵」是差別
館長中槍直播…被疑自導自演！　律師曝「驚人內幕」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

少將朱建群涉貪3千萬被起訴　國防部：已調離現職並記大過乙次

軍人節前夕追悼黑鷹殉職8官兵　吳怡農：國軍改革才是尊重逝者

李眉蓁論文抄襲效應　監委申請自動調查全國碩士專班

全代會主視覺曝光！江啟臣、蔣萬安宣傳「時尚文青風」募款小物

李登輝基金會董事長改選　劉泰英出線

中國大陸智庫媒體連發假軍情　張哲平嗆：引發台海爭議的低劣手法

2022可望出線戰首都　鄭麗君：林右昌做什麼都做得很好

快訊／美國務院「第三把手」有意來台　總統府：雙方還在對話形式

黃光芹被剝奪發言權？楊文嘉特邀她當髮模卻不給麥克風

「年輕人是經濟的基石」 勞動部長許銘春力推國家技能週！

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

高嘉瑜探望「獻唱隱形的翅膀」！　館長躺病床聽歌...表情逐漸母湯

8旬老農種瓜養孫...3千顆遭棄單　花蓮人「暖心收購」1天內全賣完！

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

不聽話就電妳！套項圈囚禁少女　羅嫌被押送警局：我跟她道過歉

少將朱建群涉貪3千萬被起訴　國防部：已調離現職並記大過乙次

軍人節前夕追悼黑鷹殉職8官兵　吳怡農：國軍改革才是尊重逝者

李眉蓁論文抄襲效應　監委申請自動調查全國碩士專班

全代會主視覺曝光！江啟臣、蔣萬安宣傳「時尚文青風」募款小物

李登輝基金會董事長改選　劉泰英出線

中國大陸智庫媒體連發假軍情　張哲平嗆：引發台海爭議的低劣手法

2022可望出線戰首都　鄭麗君：林右昌做什麼都做得很好

快訊／美國務院「第三把手」有意來台　總統府：雙方還在對話形式

黃光芹被剝奪發言權？楊文嘉特邀她當髮模卻不給麥克風

「年輕人是經濟的基石」 勞動部長許銘春力推國家技能週！

不斷更新／吳世豪止住失分　7局富邦3比9樂天

瘦肉精有害人體？營養師「簡單5張圖」一次破解

為父圓夢參賽！新科香港小姐冠軍是「手術室護士」　素顏照網讚爆

演完《星戰8》芮就失業！　黛西蕾德莉親揭「0工作心聲」

籠罩低壓帶範圍！全台明日甩雨彈　這2區整天慎防雷雨襲

菲律賓入境採檢「1個月多採出1人」　陳時中：取消與否由專家研判

SBL／榜眼「蘇」醒了！　蘇士軒受鼓勵找回穩定自信

炒飯濕到「花木蘭要唱歌」　名廚教學影片讓羅傑叔叔又崩潰了

軍人節前夕參訪陸軍206、269旅　湯蕙禎勉役男們把握軍旅生活經驗

「電郵門」再現！　梅蘭妮亞被密友踢爆使用私人帳號辦公

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

政治熱門新聞

快訊／新版護照亮相　放大「TAIWAN」字樣

北市國小師被控誘騙小4女童交往

陳吉仲緊急南下　遭養豬協會閉門洗臉

國民黨不滿新護照　批民進黨執政格局狹隘

護照提升台灣辨識度　政院上午10時公布新版封面

新護照明年1月上路　規費不變沒過期也能換

AIT也辦中元普度　桌上驚見「美金冥紙」

快訊／國民黨9/6發起「全民食安公投」

施明德挺：歷史會證明蔡英文是對的

捷克團無法逛夜市　蔡英文暖送台灣小吃

蔡英文談新護照：其實很清楚了 我們就是台灣人

關鍵三條件齊備　蔡英文聯手蘇貞昌拍板放行美豬

全文／國民黨新兩岸8大主張出爐

北市推「線上繳學費系統」　綁定悠遊付每月享300元回饋

更多熱門

相關新聞

中國大陸連發假軍情　國防部嗆：低劣手法

中國大陸連發假軍情　國防部嗆：低劣手法

隸屬北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知計劃」(SCSPI)，1日在推特發文指出，中共偵測到疑似有美軍軍艦直接駛入澎湖水道，海軍司令部在1日深夜駁斥內容絕非事實，該訊息是企圖製造假消息、混淆視聽。對此，國防部副部長張哲平2日表示，這種藉由發布假訊息，意圖製造兩岸人民衝突，引發台海爭議的低劣手法，已經引起台灣人民的嚴重反感。

美指陸軍費用於武統　華春瑩：美才世界獨霸

美指陸軍費用於武統　華春瑩：美才世界獨霸

美發布中國軍力報告　陸：挑動兩岸對立

美發布中國軍力報告　陸：挑動兩岸對立

美報告揭中共侵台4路線　國防部回應了

美報告揭中共侵台4路線　國防部回應了

胡錫進：中國有略超過200枚核彈頭「低估了」

胡錫進：中國有略超過200枚核彈頭「低估了」

關鍵字：

吳怡農國軍國防部黑鷹直升機沈一鳴

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

高雄少女案　全台出動200警力

囚禁少女66小時！羅嫌傳自招「隔衣磨蹭」

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

15歲小小彬升高中了！

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

台61線工程車遭撞！駕駛頭身分離屍塊噴飛

女兒偷看電視險被抓　牠拍桌提醒

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

雪貂洗完澡！　超軟爛姿勢睡床上

更多

最夯影音

更多
高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄
狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面