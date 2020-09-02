軍人節前夕追悼黑鷹殉職8官兵　吳怡農：國軍改革才是尊重逝者

▲吳怡農。（資料照／記者許展溢攝）

記者蘇晏男／台北報導

明天就是93軍人節，民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農2日晚間在臉書追悼年初在黑鷹直升機事件罹難的8位國軍，並期盼政府和軍方針對制度性問題做出改變。此外，該篇貼文也附上一部1分32秒影片，強調「支持國軍，支持改革」。

吳怡農表示，為了哀悼黑鷹直升機殉職將士，軍事單位降半旗3天，國防部在台北賓館設置追思會場，出動憲兵敞篷引導車、重型機車、警備車、靈車，共31輛車進行長達13公里的移柩儀式；事發三個月後，大直博愛營區設立「0102 事件」紀念碑。



「對於為國家奉獻生命的弟兄，追思與紀念是絕對要做的事。同時，我們也期盼政府和軍方針對制度性的問題作出改變，讓悲劇不再發生。」吳怡農指出，軍人把歲月、生命、與家人相處的時間、個人的夢想與追求，都給了國家，除了稱他們為英雄「，讓我們用行動展現對軍人的支持：勇於檢討、立刻改變，才是向國軍最有誠意的致敬」。

另外，吳怡農也附上影片，內容寫道，黑鷹直升機墜毀已經過244天，政府卻表示完整的調查報告要等到事件後1年才會公布，然而這段時間，國軍的意外仍不斷地發生。面對各界提出對黑鷹直升機墜毀的多項疑問，「或許更重要的是，長期累積的管理文化問題如何解決」，而非只留下一座紀念碑。

他也強調，檢討是一件痛苦的事情，可是檢討後的改變，才是真正地尊重失去的生命，這些改變，讓軍人有更好的工作環境，這才是向他們致敬的最好方式，支持國軍，支持改革。

吳怡農臉書1分32秒影片全文：

你是否還記得，我們那一天，失去了八位軍人的生命，包括參謀總長沈一鳴。2020年1月2日，這是UH-600M黑鷹直升機墜毀的日子，事件已經過了244天，政府卻告訴我們，完整的調查報告，要等到事件後一年才會公布，而這段時間，國軍的意外仍然不斷地發生。

我們試著透過各種管道，詢問國防部跟消防署，也請教民間急救專家，還有國內外的飛行官，我們透過參與當天搜救任務的山友陳秋霞，請她帶我們重回那座山，沿著搜救的路線，還原當時的狀況。

各界其實提出了許多疑問，比如說飛行員的訓練資源是否不足？正副駕駛的分工是否不明？第一時間為什麼找不到這麼重要的軍機？政府機關之間是不是缺乏協調機制？還有搜救過程中，當天這麼多的錯誤資訊來自哪裡？或許更重要的是，長期累積的管理文化問題如何解決。

國軍的任務不可能因為意外而停止，面對我們已經知道的問題，現在就需要去改變，我們不可以只留下一座紀念碑。檢討是一件痛苦的事情，可是檢討後的改變，才是真正地尊重我們所失去的生命，這些改變，讓我們軍人有更好的工作環境，這才是向他們致敬的最好方式，支持國軍，支持改革。