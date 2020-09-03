軍人節快樂！101晚間點燈為國軍加油　「謝謝你一直都在」

▲101點燈為國軍加油。（資料照／翻攝101臉書粉專）



記者蔡文鈴／台北報導

為慶祝九三軍人節，國防部再次與台北101合作，將在今晚於台北101大樓北面59、60樓外牆點燈打字，將粉絲們對國軍的祝福，點亮在台北的夜空中。

國防部之前於8月31日舉辦「相揪道讚聲！一起『衛』國家」臉書圖文徵選活動，鼓勵民眾提供手中最珍愛的國軍照片，並且留下一句最想跟國軍官兵說的話，一同為國軍讚聲，一共收到近600則粉絲留言投稿。

國防部將從600多則投稿中，精選出「不分日夜 守護家園」，以及「謝謝你一直都在 軍人節快樂」等留言，於今晚18點30分至22點之間，在台北101大樓北面59、60樓外牆點燈打字，將粉絲們對國軍的祝福，點亮在台北的夜空中，也再次感謝台北101，為守護家園的國軍官兵加油打氣。

此外，為感謝國人對國軍的關愛、祝福，國防部特別在今年推出「九三軍人節快樂」IG遊戲濾鏡，期透過遊戲虛擬畫面，讓我們一起化身陸航CH-47SD直升機、海軍S-70C直升機及空軍UH-60M直升機的飛行員，帥氣地執行陸、海、空專屬任務挑戰賽，只要完成指定任務，就有機會獲得國軍限量精美禮品！歡迎國人一起到國防部發言人官方IG共襄盛舉，體驗深具軍事特色的IG遊戲濾鏡。

國防部強調，面對敵情威脅不斷，國軍本著「不挑釁、不怯敵」的原則，持續強化各項戰備整備。以達到「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」之目標，請國人放心，國軍會在第一線捍衛國土、屏障海疆、保衛領空，守護國人的日常，這是我們與國人的約定，也是軍人對國家的承諾！

國防部最後表示，再次感謝第一線辛苦的官兵，還有軍眷們的相挺支持，祝福官兵及軍眷們「九三軍人節」快樂，因為，這是值得軍人、軍眷及國人共同驕傲的日子。