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美指陸軍費用於發展武統能力　華春瑩：美軍費才是「世界獨霸」

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▲十一,國慶,閱兵,天安門廣場 。（圖／路透社）

▲解放軍大型閱兵，中共中央總書記習近平親自檢閱 。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國國防部1日發布「2020年中國軍力報告」，指中國軍費是台灣的15倍，且大部分用於發展武統台灣能力，還揭露解放軍侵台的4個行動路線。對此，大陸外交部發言人華春瑩表示，美方報告和以往類似的報告一樣，罔顧事實，充滿偏見，蓄意歪曲中國戰略意圖，「大家也都知道，中國的軍費和美國相差很遠。」

華春瑩2日在例行記者會上指出，美國國防部的這個報告和以往類似的報告一樣，罔顧事實，充滿了偏見，對中國的國防建設妄加評論，蓄意歪曲中國戰略意圖，中方對此堅決反對。

▼大陸外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

華春瑩提到，中國的戰略意圖是共贏的，也是一貫的，中華人民共和國憲法早已明確規定，中國堅持和平發展道路，推動構建人類命運共同體，中國也一直奉行防禦性國防政策，「大家也都看到了，中國是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者和國際秩序的維護者，實際上中國軍隊的發展恰恰是世界和平力量的增長。」

華春瑩表示，中國加強國防建設是為了維護國家獨立、主權和領土完整，是在行使一個主權國家的正當權益，根本無可厚非，「那麼大家也都知道，中國的軍費和美國相差很遠，美國的軍費和它的力量在世界上是獨霸的，這是毫無疑問的，而美國軍費實際上是排在後面的近10個國家的總和。」

華春瑩強調，美國無非是在尋找藉口，為它在謀求軍事領域的絕對霸權的優勢來製造藉口而已，「我們敦促美方，摒棄冷戰思維和零和博弈的過時觀念，客觀理性看待中國的戰略意圖，多做一些有利於中美兩國、兩軍關係的事情而不是相反。」

▲▼解放軍閱兵。（圖／路透社）

▲▼解放軍閱兵,DF-26,東風-26,關島快遞。（圖／路透社）

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