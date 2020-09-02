中國大陸智庫媒體連發假軍情　張哲平嗆：引發台海爭議的低劣手法

▲國防部副部長張哲平。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

隸屬北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知計劃」(SCSPI)，1日在推特發文指出，中共偵測到疑似有美軍軍艦直接駛入澎湖水道，海軍司令部在1日深夜駁斥內容絕非事實，該訊息是企圖製造假消息、混淆視聽。對此，國防部副部長張哲平2日表示，這種藉由發布假訊息，意圖製造兩岸人民衝突，引發台海爭議的低劣手法，已經引起台灣人民的嚴重反感。

南海戰略態勢感知計劃(SCSPI)，1日在推特發文指出，中共偵測到疑似有美軍軍艦直接駛入澎湖水道，《環球時報》隨後引述該推文報導，指稱隸屬美國海軍第七艦隊的「海爾賽號」驅逐艦(DDG-97 Halsey)，在8月31日疑似駛入澎湖與台灣本島之間的水道。

國防部2日下午召開臨時記者會，並由張哲平親自上陣說明。張哲平表示，國防部對於這些假訊息，都已經立即的作出澄清、駁斥，這些內容，不是「子虛烏有」，就是「魚目混珠」，中共企圖藉由這個平台，將假訊息釋放出去，透過大陸官方媒體的報導，以及後續官方批判，來吸引國際及國內媒體興趣，跟進報導，有計劃的企圖混淆視聽。

▲中國大陸官方推特指出，美艦進澎湖水道穿越台海。（圖／翻攝南海戰略態勢感知計畫推特）



張哲平指出，中共的目的就是希望媒體報導這些假新聞，並且藉由網路傳播、社群轉發速度快的特性，影響台灣民眾的認知，並引導國際輿論走向，而且近期發布的密度有變本加厲的情形，確實居心叵測。

張哲平說，這種藉由發布假訊息，意圖製造兩岸人民衝突，引發台海爭議的低劣手法，已經引起台灣人民的嚴重反感，並凸顯中共輿論戰、心理戰的威脅企圖，國防部強烈譴責這種惡意的作為，並呼籲中共儘快懸崖勒馬，不要成為破壞區域和平穩定的麻煩製造者。

張哲平強調，區域的安全與和平必須共同維護，再次呼籲對岸要善盡大國的責任，對區域的和平穩定共盡心力，不要再製造這些假消息，不要造成意外的風險，不要當麻煩的製造者，只要有助於區域的和平穩定有貢獻的事情，國軍也會全力來做。

對此，海軍司令部1日深夜也回應，「報導內容絕非事實」，美國海軍軍艦由北向南航行穿越台灣海峽是沿海峽中線通過，我國海上偵巡艦均全程監控，並非環球時報報導所述從澎湖水道航行通過，「完全與事實不符」。

海軍司令部強調，針對《環球時報》刻意製造假訊息的不實報導，試圖混淆視聽，破壞區域和平穩定，藉故引發台海爭議，籲請國內媒體善盡職責，勿隨意引用環球時報惡意煽動的報導，製造兩岸緊張情勢。

