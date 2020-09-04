追韓國瑜岳父砂石案挨告...黃國昌稱不怕濫訴　韓律師：抄家污衊

記者劉昌松／台北報導

前時代力量立委黃國昌今天因被前高雄市長韓國瑜指控，涉嫌違反《總統副總統選舉罷免法》，被檢察官傳喚出庭，黃庭訊後表示，他去年在總統大選期間，公開質疑韓國瑜的岳父，疑似違法占用國有地做砂石洗選場，韓沒有說清楚，卻用濫訴手段追殺，「我不會因此畏懼」。

黃國昌在2019年間底舉行記者會，針對韓國瑜為岳父被質疑違法圈地案，提出多份文件，質疑韓妻李佳芬家族非法占用國有地盜採砂石，希望能公開跟韓國瑜辯論，因此被控違反《選罷法》意圖使人不當選等罪，台北地檢署4日首度為此案開庭。

▲黃國昌指韓國瑜告他違反《選罷法》是濫訴，他不會畏懼。（圖／記者劉昌松攝）

韓國瑜今未親自出庭，訴訟代理人葉慶元律師表示，「立法委員沒有在國會開記者會汙衊他人的特權，尤其選舉期間對其他政黨候選人」，葉表示，已經在開庭時提出相關證據，黃國昌當場反應是逐步慢慢蒐證，「既然是逐步蒐證，表示一開始蒐證不齊全，為什麼在證據不齊全情況下，汙衊其他候選人，對其他候選人抄家滅族的行為，難道是立法委員的特權嗎？」

黃國昌則在庭訊後受訪指出，「到今天為止，韓國瑜先生沒有勇氣去面對這些質疑，也沒有辦法站出來面對社會大眾，針對這件事情說清楚講明白，透過濫訴手段想對我事後追殺，我不會因此畏懼。」

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】



白狼揪眾抗議...跌落棺木還吃《集遊法》官司 結局有哏

老色鬼捷運蹭女辯「漏精漏尿」 第12次性騷擾！檢求刑2年

「OB嚴選」涉逃漏稅2千多萬 創辦人與廠商共22人起訴

