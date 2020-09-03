「OB嚴選」涉逃漏稅2千多萬　創辦人與廠商共22人起訴

▲OB嚴選因販售貨品SIZE齊全、價格親民，受網購族喜好。（圖／翻攝官網首頁）

記者劉昌松／台北報導

知名網購電商「OB嚴選」創辦人王蘭芳，涉嫌為了壓低營業稅額，長期向虛設行號、交易廠商購買進貨發票，累計從2011年到2017年間，逃漏營業稅2700多萬元，台北地檢署根據OB內帳調查屬實後，3日依違反《稅捐稽徵法》，起訴王女和販售假發票的廠商共22名被告。

OB嚴選創辦人王蘭芳從兼職網拍業者起家，根據官網介紹，王女從小眾的大尺碼市場切入，進而推出全尺碼衣著，2004年以Orangebear品牌站穩拍賣市場，2011年再創OB design品牌，並成立OB嚴選購物網站，開始跨界與模特兒經紀公司等各產業知名品牌合作，還進軍實體店面。

因為OB商品價格親民，很快就獲得亮眼銷售成績，但疑因大多數貨物都是從大陸進口，無法開具統一發票，王就向8間虛設行號購買假的統一發票，佯稱進貨成本來扣抵稅額，藉此逃漏2011年到2014年營業稅達1424萬元，到了2016年、2017年間，又向進貨廠商購買假發票，藉此逃漏稅1300多萬元。

據了解，王蘭芳到案後並未坦承全部犯行，但檢調根據從OB搜出的內帳，裡面清楚記下了OB和賣發票的業者拆帳、回補的紀錄，認定王總計利用不實憑證逃漏稅1700多萬元，因此將王女、會計人員，以及賣假發票的廠商業者共22名被告一併起訴。

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