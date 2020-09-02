瑞豐夜市驚見「罷韓懺悔文」：韓國瑜，你回來高雄好不好

▲瑞豐夜市驚見「罷韓懺悔文」，在網上掀起熱議。（圖／翻攝自臉書粉專／歷史澄清唬，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄前市長韓國瑜遭罷免，近期淡出政壇。不過，挺韓網紅「歷史哥澄清唬」貼照片指出，有人在瑞豐夜市大樓發現一篇「懺悔文」，內容提到很後悔罷免韓國瑜，「你回來高雄好不好」引發討論。

臉書粉絲專頁「歷史哥澄清唬」28日在臉書PO文表示，一名女網友近期經過瑞豐夜市，發現一棟出租大樓牆上貼了一張紙條，上面清楚寫著「韓國瑜，你回來好不好？我很後悔把你罷免掉，我們被民進黨洗腦」。

女網友看到覺得有些好笑，用手機拍下投稿到臉書粉專。照片曝光後，許多網友紛紛留言，「罷免一時爽，一直罷免一直爽」、「回不去了」、「希望10年後的年輕人可以看穿這段歷史的真相」、「時空環境背景不同」、「北漂族投票，住高雄的人承擔」、「認命吧，明年乖乖吃藥豬」、「又好笑，又心酸…」。

不過，也有人質疑照片真實性，在下方回應表示「好奇在瑞豐夜市哪裡？很想親眼見證一下」、「若有影片更好」、「說不定是韓粉自己寫的，故意反串」、「造假不難啊，隨便有支筆，拍張照寫什麼都可以」、「反串帶風向？」掀起熱議。

▲這篇「罷韓懺悔文」目前張貼在瑞豐夜市一棟出租大樓牆上。（圖／翻攝自臉書粉專／歷史澄清唬）

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