幫館長追槍擊案藏鏡人　黃國昌：「有件事情可以確定」

記者劉昌松／台北報導

館長陳之漢日前遇襲中3槍，住院7天後返家休養，前立委黃國昌答應接受委任，協助館長處理這場官司、擔任義務告訴代理人，黃國昌今天首度公開為此發言表示，會將蒐集到的相關事證，提供檢警追查，未得到當事人授意，不便對外說明，不過「有一件事情可以確定的，這件事情一定要揪出幕後。」

▲黃國昌探視館長陳之漢後接受委任擔任告訴代理人追查槍擊幕後藏鏡人。（資料照／翻攝自飆捍臉書）

網紅館長陳之漢在8月28日離開自己經營的健身房時，遭到埋伏槍擊，住院期間，不少名人前去探視，黃國昌更是在探視後，自己在臉書po出委任契約，表示將無償擔任館長的告訴代理人。黃並撰文表示自己「原則上不接個別訴訟案件，因此婉拒了絕大多數的委任邀約。然而，在館長最困難的時刻，義不容辭。」

黃國昌4日在被告違反《總統副總統選罷法》的案子到北檢出庭時說：「作為告訴代理人，一個非常重要的責任是，除了協助當事人追查真相之外，協助檢警，把我目前蒐集到，別人蒐集到的相關事證，提供檢調偕同發現真相、打擊犯罪。

▲黃國昌簽下的委任契約中酬金部分寫著「無(本件為本所公益案件)」。（資料照／翻攝黃國昌臉書）

黃並說：「在沒有得到當事人授意之前，我不便針對目前狀況清楚說明，有一件事情可以確定的，這件事情一定要揪出幕後。」另外對於前時代力量同志徐永明涉貪差點遭到羈押，卻沒有協助擔任徐的辯護，如今成為館長的告訴代理人，黃國昌表示「2件事情沒辦法做這樣子的比擬，為什麼答應館長，在臉書上都有清楚的說。」

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