老色鬼捷運蹭女辯「漏精漏尿」　第12次性騷擾！檢求刑2年

▲71歲的簡塗故意站在靠走道的座位旁，用生殖器碰觸坐著的女乘客性騷擾。（示意圖／記者季相儒攝）

記者劉昌松／台北報導

71歲老翁簡塗今年2月搭台北捷運板南線時，站在坐著的女乘客左側，不斷碰撞，在女乘客的左手衣袖留下1攤精液，經警方調閱監視器抓到後，簡翁竟辯稱自己年紀大，有「漏精漏尿」情形，台北地檢署檢察官一查，他從2008年起，已有11次在捷運上性騷擾紀錄，對社會危害甚深，3日依性騷擾罪起訴，並具體求處法定最重的2年徒刑。

起訴指出，簡塗是在2月15日下午，搭乘捷運板南線從龍山寺搭乘捷運往板橋站途中，看到被害人坐在靠走道的位子上，就故意站到旁邊去，露出自己的生殖器去碰觸被害人手臂，被害人不以為意，下車才發現衣袖上有男性精液；簡翁到案辯稱，自己年紀大，有漏精漏尿情形，還搬出自己過去也曾被「誤會」的舊案喊冤，不承認犯罪。

▲檢察官查出，簡翁過去已有11次在捷運車廂內性騷擾女性的被告紀錄。（示意圖／記者劉維榛攝）

但檢察官一查，簡翁從2008年起，超過10年來，已經被提告過11次捷運上性騷擾犯行，其中4件被判決有罪，另外5件因被害人撤告而獲檢察官不起訴、或法院判決不受理，只有2件因罪嫌不足而不起訴。

有罪判決中，簡翁曾在2019年6月14日下午，從淡水站搭捷運往台北車站途中，在人不多的車廂內，緊靠並用下體碰觸站在車門旁的被害女子，被害人下車後發現褲子上有不明液體而報警抓人，當時簡翁竟辯稱，「不確定我有沒有勃起，拉鍊有沒有拉我也不記得了，不過告訴人如果有碰到我，她應該要自己閃避。」

▲簡翁果去在捷運淡水線的性騷擾案中強辯，「如果有碰到我，她應該要自己閃避。」（示意圖／記者姜國輝攝）

最後士林地院針對這件淡水線上的性騷擾案，判處簡翁徒刑4月、得易科罰金，另外2件有罪判決也分別判簡翁3個月、得易科罰金，沒想到簡翁仍不知悔改，再次犯下板南線「漏精漏尿」案，檢察官認為簡翁對社會危害甚深，除依法提起公訴外，也請求法院依《性騷擾防治法》判他法定最重的2年有期徒刑。

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