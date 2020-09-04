白狼揪眾抗議...跌落棺木還吃《集遊法》官司　結局有哏

▲統促黨張安樂去年初帶棺材前往立法院抗議蘇貞昌的兩岸言論。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂，被控涉嫌違反《集會遊行法》，在去年2月間，為了抗議行政院長蘇貞昌對兩岸議題的發言，未經申請核准率黨員抬棺材到立法院外集會，張安樂還差點不小心跌進棺材裡，但台北地檢署調查，張安樂等人確實違法集會，但是在警方3次舉牌後就解散，只是現場人數較多，無法立即散去，因此處分不起訴。

蘇貞昌在2019年2月間對兩岸議題強勢表態，「剩1支掃帚我都跟你（大陸）拚」、「會戰到最後一兵一卒」，張安樂不滿「要死你們先死」，「要搞台獨你自己死，我敢衝第一線為統一死，就問你們敢不敢」，「我準備棺材，為了台灣老白姓，我死沒關係。」

▲檢察官認定這場統促黨帶棺材抗議活動是未經申請的非法集會。（資料照／記者林敬旻攝）

當天隊伍行進到立法院外，群眾要把棺材從貨車上拿下，遭到警方制止，此時張安樂下車一度沒站穩，不慎失足跌入棺材，小弟趕緊護駕連喊好幾次「保護總裁」。最後警方三度舉牌警告、制止違法集會，命令解散，群眾慢慢離去。

事後警方將張安樂、統促黨主席張馥堂、黨員胡大剛函送法辦，檢察官調查，這場集會遊行完全沒有申請，張安樂就在前一天，在臉書粉絲團po文宣稱，號召200人參與，現場參與民眾也統一穿上統促黨背心，還排排站好齊步出發，確實屬於違法集會。

但非法集會要警方制止仍不解散才涉有刑責，張安樂等人在警方3次舉牌後，就自己叫群眾解散，照警方安排路徑離去，只是因為要等紅燈而暫停動向，張也在這時接受媒體訪問，表示要警方「把棺材拿給我，有什麼權力搶我的棺材」，沒有積極事證顯示張等人拒不離場，因此最後以罪嫌不足，處分不起訴。

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