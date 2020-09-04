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新北淪為「加利重災區」　侯友宜要求中央清查所有口罩國家隊

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 ▲侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜要求中央清查所有口罩國家隊。（圖／記者羅婉庭攝）

記者蕭羽耘／新北報導

「加利口罩事件」讓新北淪為重災區，新北市長侯友宜4日回應，相信不是只有新北市有這種狀況，全國所有國家口罩隊都該全部做清查，把用劣質品來冒充國家隊的不法廠商揪出來。

食藥署3日下午召開臨時記者會表示，經過台北市調查處及新北市政府衛生局漏夜赴加利八里廠查核，發現加利八里廠於109年8月間，輸入數批約337萬餘片非醫療用口罩，於廠內分裝改標以醫療用名義混充醫療用銷售。

據了解，加利八里廠供配銷予實名制1.0之藥局與衛生所，主要分配在新北市10行政區，分別為三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門與宜蘭縣及少數分配於台北市，明起將開放民眾退換貨。

對此，侯友宜4日回應，謝謝新北市基層藥局以及藥師公會的反應，把這個問題發現出來以後報給中央跟地方，共同攜手查到有冒充大陸混為國家口罩隊來矇騙我們所有的市民。

他表示，這樣的狀況深為痛心，因為防疫口罩是一個非常重要的品質把關，所以當聽到這個消息，除了全面由消保官，食藥署，衛生局，要求業者全面下架以外，也同時啟動到各家廠商去深入再度清查，有沒有用大陸的劣質貨來冒充國家隊，把關有漏洞的廠商、嚴格加強查察。

對於媒體詢問衛福部長陳時中稱混用口罩廠不只加利，新北是否有有這種情況，侯友宜表示，相信不是只有新北市有這種狀況，全國所有國家口罩隊都要全部去做一個清查，把用劣質品來冒充國家隊的不法廠商揪出來

侯友宜指出，當然也聽到很多廠商他有一些困境，有一些委屈，這些困境跟委屈中央要聽進去，面臨這些問題要幫他們解決，但是問題的解決，並不代表就可以用劣質的大陸口罩來冒充國家口罩隊的口罩，「不法的事情我們就是要做好嚴格的把關」。

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