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加利口罩混大陸製！彰化華新被波及　消費者慌狂call要「退貨」

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▲市面上仿冒華新口罩，廠方今天出面說明。（圖／記者唐詠絮攝）

▲華新兒童口罩只有C型。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

「加利科技」混和陸製口罩，佯裝成台灣製口罩販售引發爭議，有不少民眾擔心拿到陸製口罩，紛紛回頭檢查先前領的或買的口罩是否為台灣生產，今天一早華新觀光工廠員工接到許多民眾要退貨電話，指稱廠方供貨給南投某家藥局販賣劣質口罩，其實那是台中1家台中科技公司所偽造，昨天也被方送辦。

▲彰化華新口罩被台中某1間生技公司仿冒劣製。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲華新出產的鑽石型口罩。（圖／記者唐詠絮攝）

請繼續往下閱讀...

8月間有消費者在南投1家藥局發現販售華新平面兒童口罩，價格還比原廠貴，華新醫材得知後才知道口罩被仿冒，警方從彰化縣追查到南投縣這家藥局，發現仿冒口罩僅有透明袋裝，無紙盒裝或衛服部核准字號，且口罩品質較粗劣，供貨上源是來自台中市某一家生技公司涉嫌仿冒出售，昨天也將趙姓負責人逮捕。

▲彰化華新口罩被台中某1間生技公司仿冒劣製。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲彰化華新口罩被台中某1間生技公司仿冒劣製。（圖／記者唐詠絮翻攝）

華新醫材公司，一大早接到不少民眾客訴電話，都喊著說要退貨，在員工耐心的解釋後，才知道原來偽口罩來源是台中1家科技公司仿製，也讓愛用華新口罩的消費者安心不少。

加利公司被爆出進口337萬片陸製口罩，改標後與台灣製的混裝販賣，華新董事長鄭永柱受訪時強調，「這不妥當」，但加利也是同業不便多說，如果進口當非醫療用，大致應該沒有多大問題，但如果改裝要當醫療用口罩，就要按照相關法規辦理。

▲彰化華新口罩被台中某1間生技公司仿冒劣製。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲董事長鄭永柱感謝警檢協助。（圖／記者唐詠絮攝）

華新也說，假用華新品牌在市面販售的以「兒童平面口罩」為多，事實上華新醫材已經許久沒有生產該款口罩，兒童口罩也以C型口罩為主，但只有周六日在華新觀光工廠內販售，沒有流入市面，若消費者在坊間有看到，也請務必第一時間向廠方反映。

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