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不只加利進口非醫用口罩！還有一家且「進貨量不少」

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▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

文／中央社記者張茗喧

加利進口中國製非醫用口罩魚目混珠事件延燒，疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤今天說，全台52家口罩國家隊，除了加利，還有一家也進口非醫用口罩，且數量還不少，這週會公布調查結果。

口罩國家隊加利科技公司8月間進口337萬片中國製的非醫用口罩，混充醫用口罩流入實名制通路，問題口罩印有Carry mask鋼印。

請繼續往下閱讀...

事件爆發後，食藥署立即針對高風險口罩廠展開稽查，衛福部長陳時中透露還有另一家正在調查中。

中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤今天表示，根據目前調查，全台52家口罩國家隊業者中，只有加利曾於3月間進口印有MIT（台灣製造）的口罩，在邊境被海關攔下，整批銷毀並罰款新台幣9萬元，其他口罩廠並沒有見到類似違規情形。

不過，蔡壽洤指出，為防非醫用口罩流入醫用口罩供應鏈，指揮中心立即調查1到8月間曾進口非醫用口罩的國家隊業者，發現除了加利以外，還有一家也進口非醫用口罩，而且進口數量「還不少」，正在調查口罩流向，已進入檢調程序，這週應該就會有結果。

蔡壽洤說，非醫用防塵口罩用途廣，很多電子廠也可能用到，可能只是貿易商進貨，因此初步先對口罩國家隊進出口狀況調查。

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