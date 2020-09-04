▲加利控政府逼簽「空白單」，指揮中心：簽不簽都不影響徵用量。（圖／攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

口罩國家隊「加利科技」涉嫌進口337萬陸製口罩，改標後與台灣製口罩混裝販賣。加利公司負責人林明進指控，政府規定的46%徵用量，事先沒有與廠商討論，只有給予一張白紙要他簽名，等同於簽下「空白單」。對此，中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤表示，「簽不簽都不影響徵用量」。

加利公司被爆出混用口罩後，負責人林明進3日晚間向媒體喊冤，表示當初政府規定的46%徵用量，事前完全沒有與廠商討論，當時紡織產業綜合研究所人員給他一張白紙，要求他在上面簽名，結果事後卻說那是合約，還說46%徵用量是他同意的，加上國家關愛一些大廠，同意對方可以少上繳口罩，不足額度就轉移到小廠。

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蔡壽洤今（4）日下午出席中央流行疫情指揮中心記者會表示，新冠肺炎疫情爆發後，經濟部於2月至5月進行口罩全面徵用總徵用量為13億片，6月起才改為定額徵用，每日800萬片，代表廠商有一部分可以從自由市場銷售，另一部份必須定額徵用。

蔡壽洤說，在這之前會有意願調查書，但因為國內口罩需求高，加上徵用一片僅2.7元，放到自由市場一片可賣近5元，所以幾乎每家廠商都會少填。

不過，蔡壽洤在在記者會中也公開澄清，表示現行各家口罩國家隊的徵用量，是依疫情期間的佔總徵用量的比例，帶入現在每日800萬片計算，加利公司在疫情期間可以供應46%產能，經換算後才會得出每日應供應19萬片，所以說簽與不簽，都不會影響徵用量。